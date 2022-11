Zwischen Provokation und Hoffnung: Die Ausstellung des Regionalverbandes

Plus Auch die Kultur ist in der Krise, allerdings wohl in einer wirtschaftlichen und noch nicht in einer Schaffenskrise, betrachtet man die Ausstellung des Regionalverbandes Bildender Künstler in der Säulenhalle in Landsberg. Eine interessante Mischung findet LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Die Künstler Bernd Praxenthaler und Otto Scherer stehen nicht nur für besondere Kunst, sondern auch in dieser aktuellen Ausstellung des Regionalverbandes Bildender Künstler für Provokation und Mut. Ihre Werke sorgten auch beim Publikum für Aufsehen und regten zum Nachdenken an. Es geht um Krieg und Zerstörung. Doch das Ganze scheint nicht hoffnungslos, zeigt die im Iran aufgewachsene Künstlerin Leila Morgenstern. Ihr Blatt macht nachdenklich und demonstriert mit einfachem Pinselstrich die Sehnsucht, einfach in Freiheit tanzen zu können. Ein eindrucksvolles Statement in einem Jahr, in dem im Iran Frauen ihr Leben im Widerstand gegen das Regime riskierten.

