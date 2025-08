Kommunale Wärmeplanung der Stadt: Jetzt geht es um die Umsetzung

Bis 2045 soll die Wärmeversorgung klimaneutral sein. Die kommunale Wärmeplanung der Stadt Landsberg soll Wege aufzeigen, wie dieses sehr ambitionierte Ziel erreicht werden kann. Das Konzept ist als Planungsinstrument zu verstehen, ein unmittelbarer Rechtsanspruch auf Umsetzung entsteht dadurch nicht. Es liegt also an der Stadt und am Stadtrat, dass Ideen und Maßnahmen vorangetrieben werden.

Dominik Stenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86899 Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wärmeplanung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis