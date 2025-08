Kommunale Wärmeplanung der Stadt: „Wir sollten uns schleunigst dranmachen“

Die kommunale Wärmeplanung soll als Rahmenplan aufzeigen, wie die Wärmeversorgung in der Stadt Landsberg bis 2045 klimaneutral gestaltet werden kann. Inzwischen wurde mit den Lechwerken (LEW) und dem Planungsbüro Digikoo ein Entwurf des Endberichts erarbeitet, der nun dem Stadtrat vorgelegt wurde. Dabei gab es auch kritische Anmerkungen.

Zwei Mitarbeiter der LEW gingen in der Sitzung auf die einzelnen Schritte ein, auf die auch in einer Pressemitteilung der Stadt zusammengefasst sind. Zunächst stand demnach eine Bestandsanalyse an. Dabei wurde der aktuelle Wärmeverbrauch für Heizung, Warmwasser und Industrieprozesse erfasst und dokumentiert, welche Heizungsanlagen und Energiequellen vorhanden sind. Die Analyse der rund 7000 untersuchten Gebäude – davon 69 Prozent Wohngebäude – offenbart Handlungsbedarf: Knapp drei Viertel der Wärmeversorgung in Landsberg basiert derzeit auf fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Heizöl. Der jährliche Wärmebedarf liegt bei etwa 370 Gigawattstunden (GWh) Endenergie, das verursacht jährlich 86.000 Tonnen CO₂-Emissionen, wobei der Wohnbereich mit 73 Prozent den größten Anteil ausmacht. Wenigen Gebäuden, die an ein Wärmenetz angeschlossen sind, steht ein fast flächendeckend ausgebautes Gasnetz gegenüber.

Das Stadtgebiet wird in Bereiche mit unterschiedlichen Versorgungslösungen eingeteilt

In der anschließenden Potenzialanalyse wurden verfügbare erneuerbare Energiequellen (wie Umweltwärme, Abwärme, Abwässer, oberflächennahe und tiefer Geothermie, sowie Biomasse) untersucht, sowie Einsparmöglichkeiten durch Gebäudesanierungen berechnet. Es zeigte sich, dass vor allem solare Strahlungsenergie auf Dächern sowie Umweltwärme durch Wärmepumpen besonders für dezentrale Lösungen großes Potenzial biete. Durch umfassende energetische Sanierung aller Gebäude könnte der Wärmebedarf um bis zu 16,5 Prozent gesenkt werden.

In der Szenarienentwicklung 2045 entwickelten die Planer ein Zielszenario und teilten das Stadtgebiet in Bereiche mit unterschiedlichen Versorgungslösungen ein. Laut Prognose werden 2045 rund 65 Prozent des Wärmebedarfs durch Wärmepumpen gedeckt, 17 Prozent durch Wärmenetze und 13 Prozent durch Biomasse (Sonstige: 5 Prozent). Der gesamte Endenergiebedarf sinkt und verschiebt sich vollständig auf regenerative Energieträger. Der Wärmeplan definiert verschiedene Versorgungsstrategien je nach Stadtteil: In der dicht bebauten Altstadt soll das Wärmenetz weiterentwickelt werden, wobei eine Flusswärmepumpe eine bestehende Gas-BHKW-Anlage ersetzen und das Wärmenetz klimaneutral versorgen soll. Bestehende kleinere Wärmenetze werden an anderen Stellen erweitert.

Die konkrete Umsetzungsstrategie mit Zeitplan und Maßnahmen führt alle Teile der Untersuchung zusammen. Insgesamt wurden 13 konkrete Maßnahmenvorschläge entwickelt, die sowohl technische Projekte als auch unterstützende Angebote umfassen. Dazu gehört etwa der Vorschlag, das Fokusgebiet Schwaighofsiedlung hinsichtlich der räumlichen Gegebenheiten, der wirtschaftlichen Eignung und Umsetzung zu untersuchen, um ein solides Konzept für ein Wärmenetz zu erstellen. Auch die systematische Integration der Wärmeplanung in die Strukturen der Stadtverwaltung und Stadtwerke ergibt sich aus den Maßnahmenvorschlägen.

Bürgerinnen und Bürger sollen mehr Planungssicherheit haben

„Der kommunale Wärmeplan bietet als informelles Planungsinstrument eine wertvolle Orientierung für die zukünftige Wärmeversorgung – auch wenn daraus kein unmittelbarer Rechtsanspruch auf Umsetzung entsteht“, wird Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in der Pressemitteilung zitiert. „Er schafft mehr Planungssicherheit für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen und gibt Orientierung, welche Heizlösung in welchem Stadtteil langfristig sinnvoll ist.“

Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) wies in der Sitzung darauf hin, dass in dem Entwurf des Endberichts drei große Fokusgebiete genannt werden: die Altstadt, das Industrie- und Gewerbegebiet Nord sowie das Fernwärme-Entwicklungsgebiet „Schwaighof“. In diesen Fokusgebieten ist die Transformation zu einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung prioritär zu behandeln. In anderen Wohngebieten mit fossiler Wärmeversorgung und Neubaugebieten könnten allerdings mit geringeren Mitteln große Effekte erzielt werden, so Weisensee: „Wir satteln das Pferd von hinten auf.“

Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) las aus zwei Abbildungen in dem Entwurf heraus, dass gemäß diesen nur wenige Gebiete in der Stadt als für ein Wärmenetz geeignet erachtet werden und dezentrale Versorgungslösungen eindeutig überwiegen. „Das ist ein bisschen wenig“, sagte Hartmann. Er vermisse, herauslesen zu können, wo strategisch Wärmenetze als sinnvoll erachtet werden.

Bis Mitte September können Stellungnahmen abgegeben werden

Christian Hettmer (CSU) verwies auf den gesetzlichen Auftrag, in Landsberg jährlich durchschnittlich 4300 Tonnen CO₂-Emissionen einsparen zu müssen, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 annähernd zu erreichen. „Wir sollten uns schleunigst dranmachen“, sagte Hettmer. Allerdings wisse er noch nicht, wie das finanziert werden soll.

Ab dem 14. August wird der Entwurf des Berichts auf der Internetseite der Stadt (www.landsberg.de) als PDF zum Download veröffentlicht. Es besteht dann bis zum 14. September die Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben. Die eingegangenen Stellungnahmen werden in den Erarbeitungsprozess integriert und der Umgang mit diesen im Rahmen der Vorstellung des finalen Wärmeplans in einer öffentlichen Stadtratssitzung präsentiert.