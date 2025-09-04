Unbekannte geben sich als Beschäftigte der Stadtwerke Landsberg aus

In den vergangenen Tagen ist es zu Vorfällen gekommen, bei denen sich unbekannte Personen an Wohnungstüren als Vertreter der Stadtwerke Landsberg ausgegeben haben. Dabei gaben sie vor, über eine angebliche Strompreisanpassung informieren zu wollen. Die Männer trugen laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke sichtbare Ausweise um den Hals, die eine offizielle Legitimation vortäuschen sollten.

Mit diesem Vorgehen sollte demnach Vertrauen erweckt werden, um Zugang zu Haushalten zu erlangen. Betroffene berichteten, dass die Personen höflich auftraten und nach einem passenden Termin für ein Gespräch zur „Strompreisanpassung“ fragten. Die Stadtwerke Landsberg stellen nun klar, dass das Kommunalunternehmen grundsätzlich keine Haustürgeschäfte durchführt.

Die Mitarbeitenden und Beauftragten treten niemals unangekündigt an Wohnungstüren auf, um Vertragsgespräche zu führen oder Änderungen der Preise zu erläutern. Die Bürgerinnen und Bürger werden in der Pressemitteilung „eindringlich vor solchen unlauteren Machenschaften“ gewarnt. Fremde sollten nicht in die Wohnung gelassen und keine persönlichen Daten preisgegeben werden. (AZ)