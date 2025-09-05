Kontrollen auf der B17: Hunderte Autofahrer sind zu schnell unterwegs

Die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck hat am Sonntagabend auf der B17 zwischen Schongau und Landsberg eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Auffällig waren dabei laut einer Pressemeldung sowohl die Anzahl als auch die Höhe der Geschwindigkeitsübertretungen. So wurden in vier Stunden 222 Fahrzeugführer beanstandet. Bei 148 Verkehrsteilnehmern muss nach Polizeiangaben ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden, da sie mehr als 16 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs waren.

Der schnellste Verkehrssünder wurde mit 176 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde gemessen, teilt die Polizei mit. Diesen erwartet nun ein dreimonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld im hohen dreistelligen Bereich. Ebenso wurden laut Polizei zwölf weitere Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt, die ein Fahrverbot zur Folge haben.

Mit 174 Kilometern pro Stunde über die B17 gerast

Am Montag hat die Polizei erneut Geschwindigkeitsmessungen auf der B 17 durchgeführt – dieses Mal in Richtung Schongau. Auch dabei waren die Geschwindigkeitsübertretungen deutlich, heißt es in der Meldung. Binnen knapp vier Stunden wurden demnach 144 Fahrzeugführer beanstandet. Sechs von ihnen waren so schnell, dass sie laut Polizei mit mindestens einem Monat Fahrverbot rechnen müssen. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 174 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde gemessen.

Auch wenn die B 17 zwischen Landsberg und Schongau gut ausgebaut ist und teilweise zwei Fahrstreifen in eine Richtung hat, gilt laut Polizei nach wie vor die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde. Die Polizei weist darauf hin, dass die B17 auf diesem Abschnitt keine Kraftfahrstraße ist und auch regelmäßig von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt wird, die wesentlich langsamer fahren müssen. (AZ)