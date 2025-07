Quadro Nuevo im Landsberger Stadttheater – das ist Tradition, Institution und sehnlich erwarteter Termin für viele treue Fans in der Stadt und deren Umfeld. Die 1996 gegründete Formation trat mit vier Musikern auf: Mulo Francel an Saxofon und Klarinette, Andreas Hinterseher an Akkordeon und Vibrandoneon, D. D. Lowka an Kontrabass und Percussion und Chris Gall am Piano.

Bärbel Knill Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86899 Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Quadro Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis