Eine musikalische Weltreise mit Guy Mintus in Landsberg

Als Pianist und Komponist ist er auf der ganzen Welt zu Hause. Ob in New York, Paris, Mailand, Brasilien oder der Schweiz, der israelische Musiker Guy Mintus tritt mit Jazzlegenden ebenso auf wie mit Meistern der Klassik und großen Orchestern. Für eine Stadt hat der mehrfach international preisgekrönte Musiker jedoch eine besondere Schwäche und die heißt Landsberg.

Dass es ihn immer wieder an den Lech zieht, hat mehrere Gründe. Im Stadttheater spielte er erstmals die Rhapsody in Blue von George Gershwin. Das war 2018 mit der Bayerischen Philharmonie. In den darauffolgenden Jahren sorgte er mit den Jugendorchestern der Städtischen Sing- und Musikschule unter Leitung von Birgit Abe für minutenlange Ovationen. Mindestens genauso liegen ihm die musikalischen Improvisationsworkshops am Herzen. Sie sind Erkundungsreisen, auf denen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ab zwölf Jahren, mit Instrumenten oder gesanglich, verschiedene Möglichkeiten der musikalischen Improvisation erkunden.

In den Workshops geht es unter anderem um Rhythmus und Harmoniestruktur

Einige der Themen, die behandelt werden und die gemeinsam erleb- und hörbar gemacht werden, sind: Rhythmus, melodische Entwicklung, Harmoniestruktur oder folkloristische, musikalische Elemente aus Europa, dem Mittleren Osten und Indien. Dabei kann jeder selbst spielen und erfahren, wie Musik ein direkter Kommunikationskanal und eine Bereicherung der menschlichen Erfahrungen sein kann.

Im Anschluss an den dreitägigen Workshop, der vom 10. bis 12. November jeweils von 16 bis 18 Uhr in der Städtischen Sing- und Musikschule stattfindet, gibt Mintus am 12. November um 19.30 Uhr zusammen mit seiner Frau Naama Nachum im Festsaal des Historischen Rathauses ein Konzert, das er als Hommage an Landsberg versteht: My Liberation Concert. (AZ)

Anmeldung für den Musikworkshop mit Guy Mintus unter musikschule@landsberg.de, Karten für das Sonderkonzert am 12. November im Rathaussaal sind im Theaterbüro, Reisebüro Vivell und online erhältlich unter www.kulturinlandsberg.de