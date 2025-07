Für die Ewigkeit: Dreiviertelblut eröffnet den Musiksommer

Mit schaurigen, düsteren, leicht melancholischen Liedern wurden „Dreiviertelblut“ bekannt. In ihrem aktuellen Album „Prost Ewigkeit“ brechen sie aber in neue musikalische Welten auf. Bei zwei ausverkauften Konzerten zum Start des Musiksommers im Theatergarten des Landsberger Stadttheaters ergänzte sich der alte, abgründige Sound ideal mit den neuen, teils spritzigen Liedern, die das Leben in all seinen Farben feiern und die ganze Bandbreite der Band präsentieren.

Thomas Wunder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sebastian Horn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musiksommer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis