Schafft der Landkreis Landsberg die Sperrmüllkarte ab?

Die Sperrmüllkarte im Landkreis Landsberg ist bundesweit einzigartig. Doch ab dem nächsten Jahr könnte sie Geschichte sein. Die kommunale Abfallwirtschaft muss aktuell die Abfallgebühren für die Jahre 2026 bis 2029 kalkulieren. Dass diese ansteigen werden, war aufgrund der aktuellen Entwicklung klar, nur nicht, wie stark. Im Kreisausschuss wurden jetzt drei Varianten vorberaten, eine endgültige Entscheidung trifft der Kreistag. Die Tendenz scheint aber klar: Abschaffung der Sperrmüllkarte und kostenfreie Anlieferung von Sperrmüll im Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten. Doch die Sache hat einen Haken: Die Grundgebühr für die Restmülltonne steigt um knapp 28 Prozent.

Die kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises ist eine Kosten rechnende Einrichtung. Sie finanziert sich über die Müllgebühren. Allgemeine Preissteigerungen wie Inflation, Tarifsteigerungen und Energiekosten wirken sich darauf genauso aus wie sinkende Erlöse bei der Vermarktung der gesammelten Rohstoffe und höhere Ausgaben für die Müllverbrennung. Sorgenkind der vergangenen Jahre ist der Altkleidermarkt, wie Daniel Tirabasso von der kommunalen Abfallwirtschaft in der Sitzung des Kreisausschusses sagte. Die Absatzmärkte für Altkleider seien stärker unter Druck als zu Zeiten der Corona-Krise.

Der Restmüll im Landkreis Landsberg ist gut sortiert

Daniel Tirabasso hatte aber auch gute Nachrichten. Das bestehende System mit Verwiegung des Restmülls habe dazu geführt, dass der Müll gut sortiert werde. Das habe eine Analyse des Restmülls im vergangenen Jahr ergeben. Potenzial sieht er beim Biomüll, der immer noch zu häufig im Restmüll entsorgt werde. Deshalb sollen die Kosten für die Entsorgung der Biomülltonne weniger stark steigen, als die der Restmülltonne.

Icon Vergrößern Wird Sperrmüll im Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten angeliefert, werden Fahrzeug und Anhänger gewogen. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Wird Sperrmüll im Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten angeliefert, werden Fahrzeug und Anhänger gewogen. Foto: Thorsten Jordan

Mit der Sperrmüllkarte (eine pro Restmülltonne) können bis zu 500 Kilogramm Sperrmüll im Abfallwirtschaftszentrum kostenfrei angeliefert werden. Für die Abholung von bis zu drei Kubikmetern Sperrmüll am Grundstück wird bisher eine Gebühr von 60 Euro pro Anfahrt verlangt. Jedes Jahr werden über 45.000 Sperrmüllkarten gedruckt und an die Eigentümer und Hausverwaltungen geschickt. Kostenfaktor: 30.000 Euro. Doch von den 45.000 Karten werden lediglich rund 11.000 in Hofstetten eingereicht, etwa 1500 werden für die Abholung am Grundstück genutzt. Der Rest, also gut 75 Prozent, verfallen.

Im Kreisausschuss werden drei Gebühren-Varianten vorgestellt

Daniel Tirabasso stellte im Kreisausschuss drei künftige Gebühren-Varianten vor. Finanzielle Unterschiede gibt es dabei bei der jährlichen Grundgebühr für die Leerung der Restmülltonne sowie bei den Kosten für die Abholung von Sperrmüll am Grundstück. Bei der Weiterführung der bisherigen Gebührenstruktur würde die Grundgebühr um 21,5 Prozent steigen, für die Abholung des Sperrmülls wären pro Fahrt 75 Euro fällig. Mit dem Wegfall der Sperrmüllkarten und einer kostenfreien Anlieferung in Hofstetten würde die Grundgebühr um 27,8 Prozent steigen, wird der Sperrmüll am Grundstück abgeholt, kostet dies 75 Euro pro Anfahrt. Bei der dritten Variante kostet jede Sperrmüllanlieferung. Die Grundgebühr wurde in diesem Fall um 9,8 Prozent steigen, für die Abholung am Grundstück müssten pro Anfahrt 95 Euro bezahlt werden.

Wie würden sich die einzelnen Varianten auf die Kosten für einen durchschnittlichen Haushalt mit einer 80 Liter fassenden Restmülltonne auswirken, der bei elf Leerungen im Jahr 128 Kilogramm entsorgt? Aktuell müssten im Jahr 99,12 Euro bezahlt werden, bei der ersten Variante 118,87 Euro, der zweiten Variante 121,43 Euro und bei der dritten Variante 114,10 Euro, wie Daniel Tirabasso verrechnete. Die Grundgebühr für Biomüll steigt bei allen drei Varianten um knapp sieben Prozent, die Gewichtsgebühr von 15 auf 18 Cent je Kilogramm.

Icon Vergrößern Im Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten können mit der Sperrmüllkarte bis zu 500 Kilogramm Sperrmüll kostenfrei angeliefert werden. Das Foto zeigt Gabriele Koch (hinten) aus Rott mit Mitarbeiterin Stefanie Dick. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Im Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten können mit der Sperrmüllkarte bis zu 500 Kilogramm Sperrmüll kostenfrei angeliefert werden. Das Foto zeigt Gabriele Koch (hinten) aus Rott mit Mitarbeiterin Stefanie Dick. Foto: Thorsten Jordan

Alle vorgestellten Varianten hätten ihre Vor- und Nachteile, wie Daniel Tirabasso sagte. Bei der zweiten Variante würde die „sehr verwaltungsaufwändige“ Sperrmüllkarte entfallen. Diese digital anzubieten, wie Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl es in der Sitzung vorschlug, funktioniere nicht, weil Eigentümer ihre Karten mitunter ihren Mietern zur Verfügung stellen. Positiv sei auch, dass die aufwändige Verwiegung wegfalle, was die Anlieferung in Hofstetten entspanne. Werde die Anlieferung von Sperrmüll gebührenfrei, könnte zudem die zunehmende Vermüllung der Landschaft zurückgehen. Das könnte bei der dritten Varianten nicht der Fall sein. Mit einer kostenpflichtigen Sperrmüllentsorgung werde stattdessen eine „nachhaltige Lebensweise“ gefördert. Gute erhaltene Möbel würden eventuell an Einrichtungen wie das Sozialkaufhaus BiLL weitergegeben, statt entsorgt.

Dass sich der Landkreis durch den Wegfall der Sperrmüllkarte zwar Geld spare, daraus aber eine hohe Preissteigerung bei der Grundgebühr folge, merkte Kreisrat Peter Friedl (Grüne) in der Diskussion kritisch an. Haushalte, die wenig Sperrmüll hätten, würden bei der zweiten Variante benachteiligt, zudem die Wegwurfmentalität unterstützt. Die Mehrheit im Kreisausschuss (8:3) war dennoch für die Variante mit kostenlosem Sperrmüll. Die endgültige Entscheidung trifft jedoch der Kreistag.