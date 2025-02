„Art Nights“ in Landsberg bieten einen Begegnungsort für Kreative

Konzentriert studieren zehn Menschen das Gesicht ihres Gegenübers. Der Blick schweift über die Augen, die Nase, den Mund, das Kinn. Parallel läuft erst der Bleistift und dann der Pinsel über die kleine Leinwand, auf der stetig ein Gesicht entsteht. Im Café des Einrichtungshauses HofArt in Landsberg fand am Valentinstag eine sogenannte Art Night statt, ein gemeinschaftliches Mal-Event, bei dem jeder und jede mit einem persönlichen Porträt nach Hause geht. Veranstalterin Laura Scherff möchte mit solchen Events mehr Raum für junge Menschen in Landsberg schaffen. Die nächste Art Night ist bereits geplant.

Gebürtige Landsbergerin möchte mehr Events für junge Menschen anbieten

Die 27-jährige Scherff will mit ihren Veranstaltungen ein Problem lösen, das sie am eigenen Leib erlebt hat. Als gebürtige Landsbergerin lebt sie gerne in der Kleinstadt, jedoch mangelt es laut ihr an Angeboten für junge Menschen. „Viele meiner Freunde sind weggezogen und es gibt einfach nicht so viele Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen“, findet sie. Ihr Ziel: Einen Begegnungsort schaffen, wo man in entspannter Atmosphäre Freundschaften knüpfen kann. Seit November vergangenen Jahres hat sie auf Instagram zwei Veranstaltungsreihen geschaffen: Zum einen den Run Club, wo man gemeinsam joggen oder spazieren geht, zuletzt im Wildpark Landsberg. Zum anderen den Art Club, bei dem Teilnehmende ihre kreative Seite ausleben können. Der Abend im HofArt-Café am Valentinstag war das zweite Event der Reihe.

Von links: Die Freunde Jasmin Holzmann, Felix Baues, Lara Bauer und Joshua Suttner malten sich am Valentinstag gegenseitig. Foto: Christian Rudnik

Die Freundinnen Paula und Alina sind über Instagram zu der Veranstaltung gekommen. Die 20-Jährigen aus Fuchstal und Pürgen interessieren sich für Kunst und Kultur und malen beide gerne als Hobby. „Wir hatten am Valentinstag noch nichts vor, also haben wir uns hier angemeldet. Ich kannte so etwas bisher in Landsberg bisher nicht, deshalb ist es schön, dass es so ein Event gibt“, sagt Alina. Dass die beiden Erfahrung mit Leinwand und Farbe haben, merkt man im Laufe des Abends. Gekonnt mischen sie die Farben, um die richtigen Töne zu treffen. Paula porträtiert ihre Freundin mit geschlossenen Augen, auf Alinas Gemälde sieht man Paula samt Brille und schwarzem Pulli.

Bei den Art Nights geht es nicht um künstlerisches Talent, sondern um den Spaß

Künstlerisches Vorwissen ist bei der Art Night jedoch nicht nötig, wie Laura Scherff betont. „Es geht nicht um Perfektion, sondern um die schöne Zeit und darum, mit anderen ins Gespräch zu kommen“, sagt sie. Beim Malen gebe es kein Richtig und kein Falsch. Das mit den Gesprächen funktioniert an diesem Abend schon mal gut. Immer wieder kommen spontan Themen auf, von zufälligen Anekdoten, über das Leben in Landsberg bis hin dazu, was passiert, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Unangenehme Stille gibt es nicht, denn alle Anwesenden sind stets in ihre Bilder vertieft. Eine Gemeinsamkeit ergibt sich automatisch: Alle haben zumindest ein grundsätzliches Interesse am Malen und stehen vor der Herausforderung, sein oder ihr Gegenüber möglichst gut zu treffen. Teilnehmerin Meike findet, dass die Art Night eine gute Alternative für die Menschen ist, die gerne unter Leute kommen, aber sich dazu nicht ins Nachtleben stürzen wollen.

Laura Scherff hat die Art Nights in Landsberg ins Leben gerufen. Sie hat noch einiges vor. Foto: Christian Rudnik

Auch HofArt-Geschäftsführerin Martina Hebensperger sieht Potenzial in dem in Landsberg neuen Konzept. „Unser Geschäft ist auch kreativ und so eine Veranstaltung passt dazu. Ich würde unser Café jederzeit wieder dafür zur Verfügung stellen“, sagt sie. Man merke, dass alle Teilnehmenden Spaß haben und ohne Druck ihre Kreativität ausleben. Die nächste Art Night hat Laura Scherff schon geplant, diesmal jedoch nicht im HofArt-Café. Im Vorfeld zum Weltfrauentag am 8. März findet das nächste Mal-Event am Freitag, 7. März, im Café Zirnheld in der Alten Bergstraße statt. Von 15 bis 17 Uhr können Teilnehmende wieder gemeinsam malen. „Der Fokus liegt darauf, neue Leute kennenzulernen und Frauen zu verbinden, die einander inspirieren können“, so die 27-Jährige. Mehr Informationen gibt es auf ihrem Instagramkanal unter artclub.landsberg. Geplant hat sie noch einiges mehr: Am Valentinstag bekamen die Teilnehmenden Stempelkarten – man darf sich also auf mindestens zehn weitere Art Nights in Landsberg freuen.