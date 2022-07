Ein umgekippter Traktor und weitere Unfälle im Kreis Landsberg

Am Montagnachmittag ereignen sich im Landkreis Landsberg innerhalb von 40 Minuten drei Unfälle mit Verletzten. Was die Polizei bislang dazu mitteilen kann.

Drei Verkehrsunfälle mit Verletzten haben die Polizei in Landsberg am Montagnachmittag auf Trab gehalten. Der schwerwiegendste Unfall ereignete sich auf der Straße von Landsberg nach Epfenhausen an der Abzweigung nach Sandau. Ein Traktorfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Nach ersten Informationen der Landsberger Polizei wollte der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns mit Traktor und Wagen gegen 16.25 Uhr von der Staatsstraße aus nach links in Richtung Sandau abbiegen. Zur gleichen Zeit wollte ihn ein Autofahrer überholen. Das Auto stieß mit dem Traktor zusammen, dieser kippte um und der Fahrer wurde eingeklemmt. Nachdem er schwer verletzt gerettet werden konnte, wurde er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Radfahrerin stürzt in Geltendorf

Kurz zuvor - um 16 Uhr - waren Rettungskräfte nach Geltendorf in die Bahnhofstraße alarmiert worden. Eine Radfahrerin war dort alleinbeteiligt gestürzt, berichtete die Landsberger Polizei, und hatte sich verletzt.

Unfall am Schongauer Dreieck in Landsberg

Gegen 16.40 Uhr wurde die Polizei schließlich noch zum Schongauer Dreieck in Landsberg gerufen. Dort war eine Person, die zu Fuß unterwegs war, von einem Auto angefahren worden. Der Unfall ging offenbar einigermaßen glimpflich aus, es sei niemand schwer verletzt worden, so die Polizei in einer ersten Auskunft, als die Streife noch unterwegs war.

