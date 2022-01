Kreis Landsberg

Elektrochips – im Kreis Landsberg gefragt und teuer

Plus Der Chipmangel hält nun schon viele Monate an. Auch für 2022 sehen lokale Unternehmen keine Besserung. Wie große und kleinere Firmen im Landkreis Landsberg mit der Situation umgehen und was das für sie bedeutet.

Von Vanessa Polednia

Preisdruck, Lieferverzögerungen und viel Jonglierarbeit: Der Chip- und Rohstoffmangel hat weltweit Konsequenzen. Die Nachfrage ist weiterhin höher als das Angebot. Die kleinen technischen Bauteile fehlen auch Unternehmen aus der Region. In einer ersten Folge dieser Serie hat das LT bereits beleuchtet, dass sich der Chipmangel bei heimischen Autoteilezulieferern und Autohäusern stark bemerkbar macht. Aber auch andere bekannte Firmen aus dem Landkreis Landsberg haben damit zu kämpfen.

