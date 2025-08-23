Koch eines Restaurants fällt in einen Schacht und bricht sich mehrere Knochen

Eigentlich sollte dem Restaurant im südlichen Landkreis nur Heizöl geliefert werden, doch am Ende des Ganzen musste der Koch mit Frakturen an der rechten Schulter und dem linken Schienbein ins Klinikum nach Murnau gefahren werden. Aus Gründen der möglichen Identifizierbarkeit der Person wollte die Polizei Dießen auf Nachfrage unserer Redaktion nicht konkret angeben, in welchem Ort sich der Unfall zugetragen hat.

Koch kommt aus der Tür und stürzt in den Schacht

Am Freitagnachmittag gegen 15.33 Uhr lieferte ein 45-Jähriger aus dem Raum Eberfing Heizöl an. Hierzu fuhr er an einen Kellerschacht heran, in welchem sich der Heizölstutzen befindet. Direkt über dem Kellerschacht befindet sich eine Tür. Um an den Heizölstutzen zu gelangen, nahm der Lieferant ein Metallgitter von dem Kellerschacht ab. Anschließend wickelte er den Heizölschlauch ab, um mit dem Betanken zu beginnen. In diesem Moment kam der 49-jährige Koch aus der Tür heraus und stürzte in den rund einen Meter tiefen Schacht.

Mangels Sicherung der Gefahrenstelle erwartet den Lieferanten ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)