Schwierige Beratungen: Der Landkreis Landsberg muss sparen

Bereits im vergangenen Jahr gestalteten sich die Haushaltsberatungen im Landkreis Landsberg schwierig. Nach langwierigen Diskussionen wurde in der letzten Sitzung des Kreistags vor Weihnachten doch noch über Parteigrenzen hinaus ein Kompromiss gefunden. Trotzdem wurde das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts deutlich verfehlt – das Defizit bei den laufenden Kosten in Höhe von rund 20 Millionen Euro sollte aus Rücklagen ausgeglichen werden. In den Köpfen der Kreisrätinnen und Kreisräte ist das harte Ringen um die Finanzen nach wie vor präsent. Das zeigte sich in der vorigen Woche, als es im Inklusionsbeirat und im Kreisausschuss ums Geld ging. Die Beratungen für den Haushalt 2026 werfen ihren Schatten voraus – und sie könnten noch kniffliger werden als im Vorjahr.

„Der Druck wird groß sein“, blickte Landsbergs Kreis-Kämmerer Thomas Markthaler in der Sitzung des Kreisausschusses auf die bevorstehenden Beratungstermine. Denn die Bezirksumlage werde die Kreis-Finanzen im kommenden Jahr mit fast zehn Millionen Euro mehr belasten. Zurückzuführen sei das auf eine Steigerung bei der Umlagekraft und auf einen höheren Hebesatz. Auf die wohl deutlich höhere Belastung durch die Bezirksumlage verweist gegenüber unserer Redaktion auch Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts. „Es handelt sich zunächst um eine Ankündigung vom Bezirk – aber es ist in jedem Jahr dann auch so gekommen.“

In den Sachgebieten des Landsberger Landratsamts ist „Haushaltsdisziplin“ gefragt

Hinzu kämen die üblichen Preissteigerungen und kostspielige Projekte im Schulbereich, die finanziert werden müssen. Die Ausgangslage sei in diesem Jahr also kritischer zu sehen als in den vorherigen Jahren, so Müller. Die Abteilungen im Landratsamt haben daher eine Sparvorgabe erhalten. In der Sitzung des Inklusionsbeirats wurde bekannt, dass das Budget für den Bereich Inklusion um ein Drittel auf 20.000 Euro gekürzt werden soll, was für Diskussionen sorgte. Laut Wolfgang Müller erhalten alle Sachgebiete jedes Jahr in den Sommermonaten die Vorgabe, Ausgaben und Ansätze zu prüfen. Mit Blick auf das kommende Jahr sei „äußerste Haushaltsdisziplin“ geboten.

Mit Blick auf mögliche Einsparpotenziale erwartet man sich Vorgaben aus der Politik, sagt Müller. Es sind also die Mitglieder des Kreistags gefragt. Zuletzt wurde immer wieder über die freiwilligen Aufgaben des Landkreises diskutiert. In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses wurde dazu ein Antrag der Bayernpartei behandelt. Die Fraktion fordert in diesem die Kreisverwaltung auf, vor den Haushaltsberatungen eine Haushaltsübersicht vorzulegen, in der nach Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben unterschieden wird. Anschließend solle der Kreistag über die einzelnen freiwilligen Aufgaben dem Kostenaufwand nach in Reihenfolge abstimmen.

Landkreis wäre ohne freiwillige Aufgaben „weniger lebenswert“

Laut Landrat Thomas Eichinger (CSU) und Kreis-Kämmerer Markthaler gibt es zu den Haushaltsberatungen jährlich bereits ein Heft, in dem die freiwilligen Ausgaben aufgelistet sind. In diesem Jahr werde es rund 100 Seiten stark sein. „Wir müssten dann über jede einzelne Jas-Kraft abstimmen“, sagte Landrat Eichinger zu der zweiten Forderung der Bayernpartei. „Wir stimmen das ganze Jahr über freiwillige Leistungen ab.“ Er wüsste nicht, wie viele Termine anzusetzen seien, „wenn wir das dann noch einmal gesammelt wiederholen.“ Zudem gab Eichinger zu bedenken, dass hinter jeder freiwilligen Leistung ein Beschluss stehe – den die Gremien in Kenntnis der finanziellen Auswirkungen gefasst haben.

Zu den freiwilligen Aufgaben zählen neben der Jugendsozialarbeit an Schulen (Jas) etwa auch die Entwicklungshilfe in Tansania der Betrieb der Kreis-Bäder und der Kreis-Seniorenheime. Christoph Jell betonte, dass der Landkreis ohne freiwillige Leistungen „deutlich weniger lebenswert“ wäre. Peter Friedl (Grüne) geht es ebenfalls zu weit, über die einzelnen Punkte abzustimmen. Er regte an, „besondere Dinge herauszupicken“. Der Antrag der Bayernpartei wurde letztlich abgelehnt (11:1 Stimmen).