CSU-Kandidaten für die Kreistagswahl 2026 stehen fest

Der CSU-Kreisverband Landsberg hat in Kinsau seine 60 Kandidatinnen und Kandidaten für die Kreistagswahl am 8. März 2026 aufgestellt. Angeführt wird die Liste von Landrat Thomas Eichinger, der erneut für das Amt des Landrats kandidiert.

Dem seit 2014 amtierenden Landrat folgen Bundestagsabgeordneter Michael Kießling, Kathrin Grabmaier, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion, Landtagsabgeordneter Alex Dorow sowie Christian Bolz, Bürgermeister von Weil und Sprecher der Bürgermeister im Landkreis. Gemeinsam bilden sie den Spitzenblock der CSU-Kreistagsliste, heißt es in einer Pressemeldung.

Eine Team aus allen Teilen des Landkreises Landsberg

Die CSU präsentiert eigenen Angaben zufolge ein Team aus allen Teilen des Landkreises: Unternehmerinnen und Unternehmer, Angestellte, Landwirte, Vertreterinnen und Vertreter aus Vereinen sowie zahlreiche ehrenamtlich Engagierte – unter anderem bei der Feuerwehr. „Zusammen mit unseren Kreistagskandidatinnen und Kreistagskandidaten wollen wir unseren Landkreis auch in der kommenden Wahlperiode zukunftsorientiert, attraktiv und lebenswert gestalten“, wird Thomas Eichinger zitiert. In den vergangenen Jahren habe man viel erreicht – vom Ausbau des Klinikums in Landsberg über die Schulen bis hin zum neuen Feuerwehrausbildungszentrum und vielem mehr.

Auch der Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Michael Kießling wird in der Pressemitteilung des Kreisverbands zitiert: „Unsere Kreistagsliste ist breit aufgestellt und spiegelt die Vielfalt unseres Landkreises wider. Mit diesem Team können wir die Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger bestmöglich vertreten.“ (AZ)