Streit um Gasbohrung: Greenpeace-Bäume angesägt

Gerade erst haben Greenpeace-Aktivisten mit der Pflanzung von zehn Bäumen ein Zeichen gegen geplante Gasprobebohrungen im oberbayerischen Reichling gesetzt - nun haben Unbekannte zwei dieser Bäume angesägt.

Zwei der frisch gepflanzten Bäume seien am frühen Sonntagmorgen von bislang Unbekannten vorsätzlich durch Ansägen und Umknicken beschädigt worden, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.

Bäume in Reichling angesägt: Kriminalpolizei ermittelt

Aufgrund der «überörtlichen Besonderheit» habe die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Sachbearbeitung übernommen und ermittle nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Nach Auffassung der Umweltorganisation handelt es sich außerdem um einen Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz, nach dem die Fällung von Bäumen vom 1. März bis zum 30. September verboten ist.

Gasprobebohrungen in Reichling: Forderung nach Stopp des Projekts

«Ich bin tief betroffen und entsetzt. Das ist eine komplett unverständliche Aktion, die wir aufs Schärfste verurteilen», sagt Saskia Reinbeck, Energie-Expertin von Greenpeace Bayern. «Die Bäume stehen für den Widerstand gegen die Ausbeutung von fossilem Gas. Aber diese Fällung wird den Protest nicht aufhalten – ganz im Gegenteil.»

Icon Vergrößern Auf dem Gelände in Reichling will die Firma Genexco wohl schon im September mit den Probebohrungen nach Erdgas beginnen. Foto: Lennart Preiss/dpa Icon Schließen Schließen Auf dem Gelände in Reichling will die Firma Genexco wohl schon im September mit den Probebohrungen nach Erdgas beginnen. Foto: Lennart Preiss/dpa

Auf dem Gelände in der Gemeinde Reichling (Landkreis Landsberg am Lech) unweit des Ammersees will die Firma Genexco mutmaßlich schon im September einen rund 40 Meter hohen Bohrturm errichten und mit den Probebohrungen nach Erdgas beginnen. Das Unternehmen vermutet in rund 3.000 Meter Tiefe unter dem Areal Gasvorkommen, deren Förderung sich aufgrund der gestiegenen Preise lohnen.

Die Greenpeace-Aktivisten fordern, die Pläne zur Probebohrung sofort zu stoppen. Aus Protest hatten sie am vergangenen Donnerstag auf dem Gelände der geplanten Probebohrung zehn Bäume gepflanzt. Auch von Bürgern gibt es Kritik an dem Projekt.

Icon Vergrößern Greenpeace-Aktivisten pflanzen aus Protest gegen Gasbohrungen Bäume auf dem geplanten Bohrfeld. Foto: Lennart Preiss/dpa Icon Schließen Schließen Greenpeace-Aktivisten pflanzen aus Protest gegen Gasbohrungen Bäume auf dem geplanten Bohrfeld. Foto: Lennart Preiss/dpa