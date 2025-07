Und täglich grüßt das Murmeltier: Bauen in der Landsberger Schwaighofsiedlung

In dem Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ aus dem Jahr 1993 muss US-Schauspieler Bill Murray denselben Tag immer wieder neu erleben. Der Filmtitel passt auch zu einem aktuellen Bauprojekt in der Landsberger Schwaighofsiedlung, das jetzt erneut Thema im Bauausschuss des Stadtrats war. Dort wurde ein Einfamilienhaus abgerissen, ein Mehrfamilienhaus soll gebaut werden, die Anwohner sammeln dagegen Unterschriften, weil sie unter anderem mehr Verkehr befürchten und die Stadträtinnen und Stadträte stehen immer wieder vor derselben Frage: Nachverdichtung oder Erhalt des Siedlungscharakters?

Das Bauprojekt soll in der Hopfengartenstraße verwirklicht werden. Dort beabsichtigt die wbl Bauträger aus Landsberg ein Wohngebäude mit drei Vollgeschossen und sieben Wohneinheiten zu errichten, wobei das dritte Obergeschoss als zurückgesetztes Staffelgeschoss gebaut werden soll. Bei einem Vororttermin stellte Architekt Ronald Beck die Pläne vor. Das Grundstück hätte eine durchaus größere Bebauung hergegeben, doch man habe die Bedenken der Anwohner berücksichtigt und unter anderem ein Zeltdach statt eines Flachdaches vorgesehen. Der vorgestellte Entwurf werde der Umgebung gerecht.

Die Anwohnenden haben Routine im Unterschriftensammeln

Die anwesenden Anwohnerinnen und Anwohner waren anderer Meinung, kritisierten aber auch die Stadt. Man habe mittlerweile Routine beim Unterschriftensammeln (dieses Mal waren es 190 Unterschriften), eine Lösung für die Schwaighofsiedlung wäre wünschenswert. Der Erhalt des Siedlungscharakters sei mit einer Nachverdichtung dieser Größenordnung nicht vereinbar, zumal auch die Infrastruktur (Kanal, Verkehr, Spielplätze) nicht mitwachse. Es sei zum Beispiel ein Armutszeugnis, dass es im ganzen Viertel nur einen Spielplatz gebe. Dieser liegt dem neuen Bauprojekt direkt gegenüber.

Auch auf dem nördlichen Nachbargrundstück soll nachverdichtet werden. Die Baugenehmigung für das Projekt mit drei Mehrfamilienhäusern sei 2023 verlängert worden, hieß es beim Vororttermin. Wie dort gebaut werden darf, beschäftigte unter anderem das Verwaltungsgericht München, das sich bei der Höhe der Bebauung an den rund 50 Meter entfernten Gebäuden in der Schwaighofstraße orientierte. Die Erschließung des Grundstücks würde über jene Stichstraße erfolgen, die zwischen dem aktuellen Bauprojekt und dem Spielplatz führt.

Das Foto zeigt das Grundstück in der Hopfengartenstraße in Landsberg, auf dem ein Mehrfamilienhaus gebaut werden soll. Auf der Fläche dahinter dürfen drei Gebäude errichtet werden.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts bezüglich des Nachbargrundstücks spielte für Dieter Völkel (SPD) in der Diskussion in der anschließenden Sitzung des Bauausschusses keine Rolle. Das Gericht könne beim nächsten Termin schon wieder anders entscheiden. Er wehrte sich auch dagegen, das Argument, dem Bedarf an Wohnraum nachzukommen, als „Totschlagargument“ hinzunehmen. „Das passt nicht in die Umgebung“, sagte er zum aktuellen Bauprojekt. Zustimmung erhielt er von Ulrike Gömmer (Grüne), Wolfgang Neumeier (UBV) und Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte), der den „sozialen Frieden“ in der Schwaighofsiedlung in Gefahr sieht, sollte das Projekt verwirklicht werden.

„Wir kriegen die Kuh nicht vom Eis“

„Wir machen uns langsam lächerlich. Wir kriegen die Kuh nicht vom Eis“, sagte Jonas Pioch (SPD) auch mit Blick auf die bisherigen, in der Siedlung so umstrittenen Bauprojekte. Anwohnende und Bauträger müssten endlich wissen, woran sie sind und sich auf die Stadt verlassen können. „Wir werden um einen Bebauungsplan nicht herumkommen“, sagte Hubert Schlee (CSU) dazu. Er war der Meinung, dass die Stadt einen möglichen Rechtsstreit verlieren werde, weil für das Nachbargrundstück bereits eine Baugenehmigung erteilt wurde. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) erinnerte daran, dass man sich bewusst gegen einen Bebauungsplan entschieden und die Schwaighofsiedlung stattdessen in Cluster unterteilt habe. An die dort getroffenen Regelungen müsse man sich halten.

Roger Mandl (Grüne) sagte, eine Stadt sei permanenten Veränderungen ausgesetzt, auch die Schwaighofsiedlung verändere sich seit Jahrzehnten. Und: „Wir müssen innerstädtisch verdichten, wenn wir nicht draußen endlos Wohngebiete schaffen wollen.“ Zudem könne sich angesichts der hohen Grundstückspreise in Landsberg kaum mehr jemand ein Einfamilienhaus leisten. Durch das Bauprojekt in der Hopfengartenstraße werde der Verkehr in dem Viertel nicht wesentlich zunehmen.

Die anschließende Abstimmung fiel denkbar knapp aus. Mit 7:6 Stimmen wurde dem Antrag auf Neubau eines Mehrfamilienhauses zugestimmt.