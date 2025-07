Kroatischer Besuch bei Regens Wagner in Holzhausen

Eine internationale Begegnung fand im Juli in den Magnus-Werkstätten von Regens Wagner in Holzhausen statt: Fünf Menschen mit Behinderung sowie drei Betreuer aus der URIHO-Werkstatt in Zagreb in Kroatien waren im Rahmen eines Erasmus-Austauschprogramms zu Gast. Für fünf Tage arbeiteten sie in verschiedenen Bereichen der Werkstätten mit, lernten neue Arbeitsweisen kennen und knüpften dabei auch persönliche Kontakte, berichtet die Stiftung per Pressemitteilung.

Kroatischer Besuch zeigt sich von der beruflichen Vielfalt in Holzhausen begeistert

Die URIHO-Werkstatt in Zagreb, gegründet 1946, ist die älteste Einrichtung ihrer Art in Kroatien und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeitende. Die Praktikanten aus Kroatien kamen mit großer Neugier und Offenheit nach Deutschland. Besonders Hrvoje, der normalerweise in der Montageabteilung seiner Werkstatt in Zagreb arbeitet, zeigte sich begeistert von der kreativen Arbeit mit Ton in der Keramikabteilung der Magnus-Werkstätten. Mit großem Geschick formte er gleich am ersten Tag eine Schale und entdeckte dabei ein ganz neues Talent.

Im Laufe der Woche schnupperte Hrvoje auch in die Metallverarbeitung und die Landwirtschaft hinein. Besonders letzteres gefiel ihm sehr: „Ich mag Fahrrad fahren. Die Wege zwischen den Ställen und Weiden haben wir mit dem Rad zurückgelegt. Das hat mir sehr gut gefallen“, sagt er. Beeindruckt war Hrvoje auch vom Arbeitskonzept in Holzhausen: „Hier können die Menschen selbst wählen, was sie arbeiten möchten. In Kroatien werde ich dort eingesetzt, wo meine Arbeitskraft gebraucht wird.“

Hier übt sich Hrvoje aus Zagreb im Töpfern. Foto: Bianca Günzer

Begleitet wurden die Praktikanten von drei Mitarbeitenden der URIHO-Werkstatt, darunter Robert, der in Deutschland geboren wurde und als Übersetzer fungieren konnte. Neben der Arbeit war auch Zeit für Ausflüge nach München, Augsburg und Landsberg. Eine Anekdote sorgte für Schmunzeln: Da man mit sommerlichen Temperaturen wie in Kroatien gerechnet hatte, mussten sich die Gäste zunächst mit warmen Pullovern eindecken. Ein erster Ausflug führte also direkt in ein Bekleidungsgeschäft.

Ein weiterer Unterschied, der die Gäste aus Zagreb beeindruckte, war das Konzept des betreuten Wohnens. In Deutschland können Menschen mit Behinderung von zu Hause ausziehen und in Wohngruppen ein selbstbestimmtes Leben führen. In Kroatien leben sie meist bei ihren Familien. Ist das nicht möglich, bleibt häufig nur ein Seniorenheim.

Beide Seiten zeigen sich zufrieden mit dem internationalen Austausch

Beim Abschlussgespräch zeigte sich, wie bereichernd dieser Austausch für beide Seiten war. Vincent Jousma, Werkstättenleiter in Holzhausen, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Projekts. „Unsere Klienten und die Gäste haben gemeinsam gearbeitet, sich ausgetauscht, voneinander gelernt und Freundschaften geschlossen.“ Martina, eine der Praktikanten aus Zagreb, lobte die angenehme, fröhliche Atmosphäre in den Magnus-Werkstätten. Sie habe sich gut betreut und verstanden gefühlt.

Und wie fanden die deutschen Gastgeber den Besuch? Tamara, die in der Montageabteilung arbeitet, brachte es auf den Punkt: „Endlich mal neue Gesichter. Vielleicht können wir ja mal nach Zagreb.“ Die Gruppenleiter der Magnus-Werkstätten zogen ebenfalls ein positives Fazit: Die kroatischen Gäste waren hoch motiviert, und trotz sprachlicher Unterschiede funktionierte die Verständigung, dank Übersetzer Robert und digitaler Hilfsmittel, gut. Als die Gäste, die Mitarbeiter und Klienten von Regens Wagner fragten, wie es gefallen habe, war die Antwort einhellig: „Dobro!“, begleitet von herzlichem Lachen auf beiden Seiten. (AZ)