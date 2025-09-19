Icon Menü
Kugelhälfte des Turmkreuzes der Kirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg ist wieder aufgetaucht

Landsberg

Nach Blitzeinschlag: Kugelhälfte des Kirchturmkreuzes ist wieder da

Mitte August schlägt ein Blitz in den Turm der Kirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg ein. Ein Teil des Turmkreuzes taucht auf der Dachterrasse von Familie Reimer auf.
Von Thomas Wunder
    • |
    • |
    • |
    Eine Hälfte der Kugel der Kirchturmspitze, die bei einem Blitzschlag geteilt wurde, ist gefunden worden. Kalle und Anja Reimer übergaben sie Stadtpfarrer Michael Zeitler.
    Eine Hälfte der Kugel der Kirchturmspitze, die bei einem Blitzschlag geteilt wurde, ist gefunden worden. Kalle und Anja Reimer übergaben sie Stadtpfarrer Michael Zeitler. Foto: Thorsten Jordan

    Die mit Blattgold überzogene Kugelhälfte, die der kleine Kalle Reimer im Pfarrhof in der Landsberger Ludwigstraße in der Hand hält, hat die Maße einer größeren Müsli-Schüssel. An einer Stelle ist die Oberfläche versengt. Die andere Kugelhälfte hängt gut 70 Meter höher am Turmkreuz der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Ein Blitzschlag hatte die Kugel Mitte August in zwei Hälften getrennt. Jetzt ist die zweite Kugelhälfte auf der Dachterrasse der Familie Reimer im Vorderanger wieder aufgetaucht und im Beisein unserer Redaktion hat sie der dreijährige Kalle Stadtpfarrer Michael Zeitler übergeben. Der freute sich sichtlich, gab im Gespräch dann aber auch offen zu, dass das beschädigte Turmkreuz nach dem Blitzeinschlag sein geringstes Problem ist.

