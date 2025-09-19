Nach Blitzeinschlag: Kugelhälfte des Kirchturmkreuzes ist wieder da

Die mit Blattgold überzogene Kugelhälfte, die der kleine Kalle Reimer im Pfarrhof in der Landsberger Ludwigstraße in der Hand hält, hat die Maße einer größeren Müsli-Schüssel. An einer Stelle ist die Oberfläche versengt. Die andere Kugelhälfte hängt gut 70 Meter höher am Turmkreuz der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Ein Blitzschlag hatte die Kugel Mitte August in zwei Hälften getrennt. Jetzt ist die zweite Kugelhälfte auf der Dachterrasse der Familie Reimer im Vorderanger wieder aufgetaucht und im Beisein unserer Redaktion hat sie der dreijährige Kalle Stadtpfarrer Michael Zeitler übergeben. Der freute sich sichtlich, gab im Gespräch dann aber auch offen zu, dass das beschädigte Turmkreuz nach dem Blitzeinschlag sein geringstes Problem ist.

