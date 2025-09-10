Kunst braucht Sponsoren: Die Sparkasse Landsberg-Dießen unterstützt seit Langem







Die Sparkasse Landsberg-Dießen ist seit vielen Jahren Sponsor der Langen Kunstnacht und dieses Jahr auch Sponsor des Elllinor-Holland-Kunstpreises. Der Vorstandsvorsitzende Sven Fischer, der vor zehn Monaten nach Landsberg kam, erlebt beides heuer zum ersten Mal. Für den Landsberger Domenic Riedelbauch, stellvertretendes Mitglied des Vorstands und zuständig für das Marktmanagement, gehört die Veranstaltung, die heuer zum 25. Mal stattfindet, zu den Pflichtterminen im Kalender. Ein Gespräch über die Förderungen von Kunst, Kultur, sozialen Projekten, Vereinen und aktuellen Themen.

Herr Fischer, Sie waren in Sparkassen in Göttingen und in Nordhorn an der holländischen Grenze. Seit zehn Monaten sind Sie Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Landsberg-Dießen in Landsberg. Wie gefällt es Ihnen hier?

Fischer: Sehr gut! Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Kulturveranstaltungen es hier gibt. Bei vielen war ich dabei, das Bayertorfest hat mir sehr gut gefallen. Auch die Umgebung von Landsberg ist sehr attraktiv und bietet viele Reiseziele. Das Lechtal habe ich mit meiner Frau bereits bei einer Radtour erkundet.

Die Lange Kunstnacht feiert heuer ihr 25-jähriges Bestehen. Sind Sie schon gespannt darauf?

Fischer: JA, ICH FREUE MICH SCHON SEHR DARAUF. DIE SPARKASSE LANDSBERG-DIESSEN DARF DERZEIT ÜBRIGENS AUCH EINIGE JUBILÄEN FEIERN: 2024 waren es 190 Jahre, dass die Sparkasse in Landsberg gegründet wurde. Für die Geschäftsstelle in Dießen sind es nächstes Jahr 150 Jahre.

Ohne Sponsoren würde es die Lange Kunstnacht und den Ellinor-Holland-Kunstpreis nicht geben – Kunst braucht Förderer!

Riedelbauch: So ist es, und deshalb ist die Sparkasse Landsberg-Dießen von Anfang an Sponsor der Langen Kunstnacht und seit diesem Jahr auch für den Ellinor-Holland-Kunstpreis. Seit elf Jahren sind wir zudem Ausstellungsort bei der Langen Kunstnacht. Zuerst stellten Künstler im Eingangsbereich und Treppenhaus aus. Seit 2024 räumen wir unser neues Kundencenter im Erdgeschoss aus und stellen so noch größere Flächen, die zudem barrierefrei erreichbar sind, zur Verfügung.

Die Chefs der Sparkasse in Landsberg: Domenic Riedelbauch (links, stellvertretendes Mitglied im Vorstand) und Sven Fischer, Vorstandsvorsitzender. Foto: Christian Rudnik

Welche Künstler stellen heuer bei Ihnen aus?

Riedelbauch: Es werden Gemälde des Königsbrunner Künstlerkreises zu sehen sein. Der Künstlerkreis besteht aus 26 Mitgliedern, das garantiert eine vielfältige Mischung von Motiven und Maltechniken. Unser Sparkassenteam wird die Bewirtung übernehmen und freut sich wie jedes Jahr darauf, Kundinnen und Kunden sowie neue Gesichter zu begrüßen.

Welche Projekte fördern Sie sonst noch?

Fischer: SPENDEN SIND UNS WICHTIG, WIR WOLLEN IN DER REGION ETWAS ZURÜCKGEBEN. HEUER WERDEN WIR CIRCA 500.000 EURO DAFÜR EINSETZEN. ZUM BEISPIEL FÜR DEN SCHULSPORT: Beim Fußballturnier in Scheuring traten heuer 13 Grundschulteams gegeneinander an. Der Waldkindergarten Pitzling erhielt einen Zuschuss für eine neue Holzhütte, die Feuerwehr Landsberg für Hochwasserschutzelemente. Zudem stiften wir den Kunstpreis und den Kulturförderpreis des Landkreises. Die Sparkassen-Stiftung ist einer der größten Förderer von Kunst, Kultur, sozialen Projekten und dem Vereinsleben. Bei der Ein-Euro-Spendenaktion geht alljährlich ein Euro je Bürgerin oder Bürger an jede Gemeinde sowie je Schülerin oder Schüler an alle Schulen. Wir fördern auch den Musikwettbewerb „Jugend musiziert“.

Gala im Stadttheater: Ballett Choreographie von Dustin Klein. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

Was ist neu in Ihrer Spendenphilosophie?

Fischer: Künftig möchten wir vermehrt Umweltprojekte unterstützen. Hier zum Beispiel mit einer Spende an „Dahoam in Reisch“ für den Sonnenacker und die Pflanzung einer Benjeshecke. Wir sind hierbei immer auf der Suche nach neuen Projekten.

Herr Riedelbauch, was gefällt Ihnen besonders an der Langen Kunstnacht?

Riedelbauch: Sie begeistert mich jedes Jahr aufs Neue, denn sie verbindet Kultur, Kreativität und unsere lebendige Stadt auf eine ganz besondere Weise. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Kunst Menschen zusammenbringt und neue Perspektiven eröffnet – mitten im Herzen von Landsberg, mit dieser sehr besonderen Kulisse.