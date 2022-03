Landsberg

17:07 Uhr

Landsberg: Der „Lechmaler“ Johann Mutter und sein Werk

Plus Johann Mutter wäre heuer 120 Jahre alt geworden. Mit einer Ausstellung im Prälatengang des ehemaligen Heilig-Geist-Spitals in Landsberg wird sein Schaffen gewürdigt.

Von Thomas Wunder

Dem Maler Johann Mutter begegnet man in Landsberg an vielen Stellen: Wandfresken von ihm befinden sich sowohl auf dem Pfannenstielhaus an der Alten Bergstraße als auch am „Lechhaus“ an der Katharinenstraße. Die erste Malerei zeigt eine Marktszene, die zweite auf dem Erker am Altbau der Stadtverwaltung einen Lechflößer in ortsüblicher Tracht. Anlässlich des Geburtstages von Johann Mutter, der in diesem Jahr 120 Jahre alt geworden wäre, eröffneten Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Museumsleiterin Sonia Fischer eine kleine Ausstellung des Neuen Stadtmuseums im Prälatengang des ehemaligen Heilig-Geist-Spitals.

