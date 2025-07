Kunstnacht: Künstler Sandro Kopp besucht Landsberg

Ausstellungen müssen auch vorbereitet werden. Deshalb besucht der Künstler Sandro Kopp bereits die Stadt Landsberg, um seine Ausstellung in der Langen Kunstnacht am 20. September vorzubereiten. Denn die Bilder sind noch in Schottland, wo der Künstler zusammen mit seiner Frau. der Schauspielerin Tilda Swinton lebt. Eine weite Reise. Und von der Säulenhalle und ihrem etwas morbiden Charakter ist Kopp begeistert. Er traf sich dort mit Kulturbüroleiterin Claudia Weißbrodt und besprach die Ausstellung.

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis