Lange Einkaufsnacht im Kaufhaus BiLL in Landsberg

Für Freitag, 24. Oktober, hat sich die Beschäftigungsinitiative Landsberg am Lech (BiLL) in Kooperation mit dem Lech Atelier (Verein Kunst hält Wache) etwas Besonderes für die Bürgerinnen und Bürger ausgedacht. Erstmalig veranstaltet BiLL eine lange Einkaufsnacht, die direkt nach Ladenschluss um 17 Uhr beginnt.

Neben verlängerten Öffnungszeiten bis 22 Uhr erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Live-Musikprogramm mit Felix Kohlscheen, Manuel Bollig und DJ Chris-W, heißt es in einer Pressemeldung. Auch Kunstinteressierte kommen auf ihre Kosten: In der BiLL-Art-Ausstellung werden aktuelle Produkte präsentiert und in einer BiLL-Vernissage besondere Bilder angeboten.

Ein Gemeinschaftsbild wird in der Langen Einkaufsnacht versteigert

Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist die Versteigerung des Gemeinschaftsbildes der Langen Kunstnacht in Zusammenarbeit mit Laura Scherff vom Artclub Landsberg. Wer Lust hat, kann außerdem eine eigene Einkaufstasche mithilfe von Siebdruck gestalten – und beim Shopping im Kaufhaus der schönen Dinge gleich befüllen.

„Das wird ein ganz besonderer Abend, auf den wir uns sehr freuen“, so Wolfgang Fetschele, Betriebsleiter von BiLL. Auch Lina und Franz Hartmann vom Lech Atelier sind begeistert von der Zusammenarbeit und können sich gut vorstellen, in Zukunft weitere gemeinsame Projekte zu verwirklichen. „An diesen Abend werden wir uns noch lange erinnern, den sollte man nicht verpassen“, wird Dr. Cornelia Leutschaft zitiert. Sie ist die pädagogische Leitung der Beschäftigungsinitiative. (AZ)