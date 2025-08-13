Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Landkreis: Anerkennung und Lob

Landkreis

Anerkennung und Lob

Es gibt weiterhin viel zu tun für die Reservisten im Elsass.
Von Gerd Beyer
    • |
    • |
    • |
    Leider war die Teilnehmerzahl, bedingt durch Beruf und Krankheiten, von ursprünglich 12 Teilnehmern auf 3 gesunken.
    Leider war die Teilnehmerzahl, bedingt durch Beruf und Krankheiten, von ursprünglich 12 Teilnehmern auf 3 gesunken. Foto: Gerd Beyer

    Wieder einmal führte der Weg einige Reservisten aus Oberbayern zum Einsatz auf den Lingekopf im Elsass. Auf diesem Kriegsschauplatz fanden 1915 blutige Kämpfe zwischen Franzosen und Deutschen statt, die über 12.000 Tote forderten. Heute erinnert ein Museum und die Möglichkeit, die alten Stellungen zu besuchen, an die blutigen Kämpfe. Sehr viele Besucher aus aller Herren Länder fanden lobende Worte für unsere Arbeit zur Restaurierung.

    Leider war unsere Teilnehmerzahl, bedingt durch Beruf und Krankheiten, von ursprünglich 12 Teilnehmern auf 3 gesunken. Trotzdem bekamen wir Anerkennung und Lob bei einem gemeinsamen Essen mit dem Präsidenten, General Dominique Müller, dem Landrat, Abgeordneten und Gemeindevorstehern.

    Es gibt weiterhin viel zu tun und so haben wir versprochen, im nächsten Jahr wiederzukommen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden