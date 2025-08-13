Wieder einmal führte der Weg einige Reservisten aus Oberbayern zum Einsatz auf den Lingekopf im Elsass. Auf diesem Kriegsschauplatz fanden 1915 blutige Kämpfe zwischen Franzosen und Deutschen statt, die über 12.000 Tote forderten. Heute erinnert ein Museum und die Möglichkeit, die alten Stellungen zu besuchen, an die blutigen Kämpfe. Sehr viele Besucher aus aller Herren Länder fanden lobende Worte für unsere Arbeit zur Restaurierung.

Leider war unsere Teilnehmerzahl, bedingt durch Beruf und Krankheiten, von ursprünglich 12 Teilnehmern auf 3 gesunken. Trotzdem bekamen wir Anerkennung und Lob bei einem gemeinsamen Essen mit dem Präsidenten, General Dominique Müller, dem Landrat, Abgeordneten und Gemeindevorstehern.

Es gibt weiterhin viel zu tun und so haben wir versprochen, im nächsten Jahr wiederzukommen.

