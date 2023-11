Wertachkliniken präsentieren ein neues digitales Angebot

Die Wertachkliniken arbeiten an der Krankenhaus-Digitalisierung mit. Vorstand Martin Göseles Vertrag wurde um weitere fünf Jahre verlängert.

Einige bayerische Krankenhäuser haben im Mai die Klinik-IT-Genossenschaft gegründet, um die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben. Das Ziel ist eine Interoperabilitäts-Plattform. Das heißt, eine Plattform, auf der Patienten, Kliniken, Arztpraxen und Rettungsdienste verschiedenste Daten effizient und verwertbar austauschen können, um Termine zu vereinbaren und Informationen über Untersuchungsergebnisse und therapeutische Maßnahmen auszutauschen. Damit sollen Doppeluntersuchungen sowie Wechselwirkungen bei Medikamenten vermieden und Verwaltungsprozesse vereinfacht werden.

App soll Patienten Kontrolle und Effizienz in der Gesundheitsversorgung ermöglichen

Die Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen gehören zu den Gründungsmitgliedern der Genossenschaft und ihr Vorstand, Martin Gösele, engagiert sich ehrenamtlich als Vorstand der Klinik-IT-Genossenschaft. Auf einer Pressekonferenz wurde nun das neue Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Die EU-weite Ausschreibung für die technische Umsetzung konnte Siemens Healthineers für sich entscheiden. Dort ist man überzeugt, dass Ängste vor Hackerangriffen unbegründet seien. Im Sommer nächsten Jahres soll die Plattform bereits als Pilotprojekt bei einigen Krankenhäusern an den Start gehen. „Dabei behalten die Patienten aber immer die Kontrolle über die Daten, die von den einzelnen Gesundheitsträgern auf der Plattform gespeichert werden“, verspricht Martin Gösele.

Mit einer App kann der einzelne steuern, wer welche Informationen sehen darf. Gleichzeitig kann man mit dieser App die Einweisung in eine Klinik oder die Verlegung in ein anderes Krankenhaus beschleunigen. Denn der „Papierkram“ kann von zu Hause aus erledigt werden. „Die Patientinnen und Patienten können künftig per Internet Termine mit ihrer Klinik vereinbaren, vor der Aufnahme in ein Krankenhaus relevante Daten und Dokumente bequem und in Ruhe von zu Hause aus online bereitstellen und bei der Entlassung ebenfalls digital und auf Wunsch im Chat in der Auswahl des geeigneten Leistungserbringers für die Anschlussbehandlung unterstützt werden“, sagt Gösele.

Ebenso können sich Angehörige sowohl zeitlich als auch räumlich unabhängiger in den Behandlungsprozess einbringen, weil sie – natürlich nur mit Zustimmung des Patienten – über die App auch am Feierabend und von Zuhause aus mitwirken können.

Verwaltungsrat der Wertachkliniken verlängert Vertrag mit Vorstand Martin Gösele

Auf seiner 100. Sitzung beschloss der Verwaltungsrat der Wertachkliniken zudem einstimmig, den Vertrag mit dem derzeitigen Vorstand, Martin Gösele, um weitere fünf Jahre zu verlängern. Der Verwaltungsrat möchte damit das vor zwei Jahren ins Leben gerufene Projekt „Zukunftsstrategie der Wertachkliniken“ stärken. (AZ)