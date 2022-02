Corona-Ausbruch in Landsberger Seniorenheim: Angehöriger übt Kritik

Plus Das Landsberger Seniorenzentrum hat mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen. Der Sohn einer Bewohnerin übt Kritik an der Informationspolitik.

Die Omikron-Variante breitet sich im Kreis Landsberg weiter rasant aus – nicht selten werden Hunderte Neuinfektionen pro Tag vermeldet. Insbesondere in den Pflegeheimen ist die Situation deswegen nach wie vor angespannt. Wie berichtet, hat aktuell eine Landsberger Senioreneinrichtung mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen. Nun kritisiert der Sohn einer demenzkranken Bewohnerin, der anonym bleiben möchte, die Informationspolitik des Heims gegenüber den Angehörigen. Außerdem schildert er, wie die pandemiebedingte Einsamkeit seiner Mutter zu schaffen macht.