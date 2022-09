Landkreis

vor 17 Min.

Depression: Ein Landsberger und die Angst vor dem Alleinsein

Plus Ein Landsberger kämpft seit Jahren gegen Depressionen und will jetzt anderen Betroffenen Mut machen. Seit Corona haben immer mehr Menschen mit psychischen Problemen zu kämpfen. Doch es fehlt an Behandlungsplätzen.

Von Dominik Stenzel

Der Landsberger Jürgen Lukowski kämpft seit vielen Jahren mit psychischen Problemen. Trotz seiner anfangs großen Angst vor dem Alleinsein hat er die Corona-Pandemie als Chance begriffen und ist nun, wie er selbst sagt, auf dem besten Weg, „seine Mitte“ zu finden. Ihm geht es darum, mit seiner Geschichte anderen Leuten Mut zu machen. Denn in der momentanen, von Krisen geprägten Zeit haben immer mehr Menschen mit Depressionen oder Angststörungen zu kämpfen. Doch im Kreis Landsberg fehlen die Behandlungsplätze.

