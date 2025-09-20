Jetzt also doch: Landratsamt plant Außenstelle im ULP-Gelände

In der Diskussion über den Neubau eines Landratsamts im Landsberger Osten wurde immer wieder die Frage gestellt, warum der Landkreis nicht Räume im neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach (ULP) bezieht. Denn dort, in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Landratsamt in der Von-Kühlmann-Straße, entstehen neben Wohnungen auch etliche Büroflächen, die mitunter noch leer stehen. Jetzt wird zumindest ein Anfang gemacht. Der Kreisausschuss bewilligte den Kauf einer Gewerbeeinheit für rund 1,76 Millionen Euro.

Bereits im März hatte sich der Kreisausschuss dazu entschlossen, die rund 300 Quadratmeter große Gewerbeeinheit „An der Schmiede 19“ sowie einen Stellplatz nicht zu mieten, sondern zu kaufen. Die Flächen befinden sich zwischen den Räumen der Landsberger Energieagentur (Lena) und dem Technologietransferzentrum (TTZ) der Technischen Hochschule Augsburg. Platz finden soll dort das neue Sachgebiet 13 „Digitalisierung und E-Government“, wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. Rund 15 Arbeitsplätze stünden zur Verfügung.

Der Kreisausschuss genehmigt die außerplanmäßige Ausgabe

Der Erwerb der Räume war beim Aufstellen des Haushaltsplans im vergangenen Jahr noch nicht vorgesehen worden. Deswegen musste der Kreisausschuss jetzt diese außerplanmäßige Ausgabe bewilligen, was ohne Gegenstimme vollzogen wurde. Landrat Thomas Eichinger (CSU) bezeichnete die neue Außenstelle als eine der teuersten, aber auch modernsten des Landratsamts. Die Deckung der Mehrausgaben ist laut Kreisverwaltung möglich, weil bei der Baumaßnahme an den Beruflichen Schulen heuer weniger Geld ausgegeben werden muss. Im kommenden Jahr sind diese Mittel aber im Haushalt wieder anzusetzen.

Renate Standfest (Grüne) regte an, dem Bauherrn eine Frist zu setzen, bis wann die neuen Räume im ULP-Viertel bezogen werden können. Denn ihrer Kenntnis nach hinke der Ausbau dem Zeitplan hinterher.