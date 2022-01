Kreis Landsberg: Unsaubere Praktiken auf dem Bau im Visier

Plus Schwarzarbeit und Sozialbetrug: Der Zoll meldet einige Verstöße von Baufirmen aus der Region. Die IG Bau fordert, dass der Staat die Mindestlöhne im Landkreis Landsberg stärker kontrolliert.

Das Hauptzollamt Rosenheim, das auch für den Landkreis Landsberg zuständig ist, hat im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres 482 Arbeitgeber der Baubranche in der Region kontrolliert. Im Fokus der Fahnder dabei: illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Verstöße gegen geltende Mindestlöhne. Allein Baufirmen bekamen 151 Mal Besuch von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls, wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mitteilt. Die IG Bau beruft sich in ihrer Pressemeldung auf eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke (Grüne).