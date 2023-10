Landkreis Landberg

18:02 Uhr

Immer mehr Briefwähler: Das Landsberger Bürgerbüro wird zum Wahllokal

Plus Viele Menschen im Kreis Landsberg setzen schon im Vorfeld der Landtags- und Bezirkswahlen ihre Kreuze. Die U18-Wahl zeigt, wie Jugendliche abstimmen würden.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Bis zu den Landtags- und Bezirkswahlen am Sonntag, 8. Oktober, sind es nur noch wenige Tage. Im Landkreis Landsberg haben aber schon jetzt viele Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben. Denn der Trend, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger Briefwahl beantragen, setzt sich fort. Das Bürgerbüro der Stadt wird daher aktuell bereits zum Wahllokal.

Bei der Wahl laufen die Fäden bei Maximilian Schuler im Landsberger Landratsamt zusammen. Er ist der Stimmkreisleiter des Stimmkreises 120 (Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West) und sagte bereits vor zwei Monaten gegenüber unserer Redaktion: "Die Briefwahl hat sowieso schon immer mehr an Bedeutung gewonnen", und die Corona-Pandemie habe noch einmal für einen zusätzlichen Push gesorgt. Schuler ging davon aus, dass bei den Landtags- und Bezirkswahlen 2023 rund 60 Prozent ihren Stimmzettel per Briefwahl einreichen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen