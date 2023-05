245 Streuobstbäume für den Landkreis Landsberg

Der Landschaftspflegeverband Landsberg will die Streuobstwiesen fördern. Warum diese Bereiche so wertvoll für die Natur sind.

Der Landschaftspflegeverband Landsberg fördert die Streuobstwiesen im Landkreis. 245 Streuobstbäume wurden in den vergangenen Tagen auf insgesamt neun Pflanzflächen im Landkreis gepflanzt. Wie Julia Metzger und Niklas Sirch in Scheuring pflanzten viele weitere Landwirte und Grundstückseigentümer in den vergangenen Tagen überwiegend Apfelbäume alter Sorten mit klingenden Namen wie "Weißer Winterglockenapfel", "Geflämmter Kardinal", "Prinz Albrecht von Preußen" und "Schöner von Wiltshire" sowie einige Birnen- und Walnussbäume.

Früher umgaben Streuobstwiesen die Dörfer und schafften fließende Übergänge zur freien Landschaft. Großwüchsige Obstbäume in extensiv genutzte Wiesen, Viehweiden und Gärten "gestreut", Baumreihen und Einzelbäume an Wegen und Böschungen prägten unser Landschaftsbild, heißt es in einer Pressemeldung des Landschaftspflegeverbands. Dieses Relikt der traditionellen Kulturlandschaft ist in den letzten Jahrzehnten aus der Landschaft und den Dörfern weitgehend verschwunden. Der wirtschaftliche Aspekt der Flächen für die moderne Landwirtschaft und der Wert als Bauland überwogen vielerorts.

Ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen

Jedoch ging laut Pressemitteilung mit dem Rückgang der Streuobstbestände auch ein wichtiger Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere verloren. Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas, insgesamt über 5000 teils bedrohte Tier- und Pflanzenarten finden hier Heimat. Die Verbindung von hochstämmigen Obstbäumen und extensiv genutzten Wiesen bieten gefährdeten Vogelarten wie Wiedehopf, Raubwürger, Neuntöter, Steinkauz und einigen Specht-Arten Lebensraum und reiches Nahrungsangebot. Die Obstbäume schaffen eine Vielzahl an Kleinbiotopen für gefährdete Käfer, Wildbienen, Tagfalter- und Säugetierarten, zum Beispiel auch einigen Fledermausarten. Somit seien Streuobstwiesen wahre "Hot Spots der Biodiversität". Weitere gute Gründe für die Neuanlage und Erhaltung von Streuobstbeständen sei die regionale Sicherung der Eigenversorgung mit Obst und die mögliche wirtschaftliche Wertschöpfung durch die Herstellung vielfältiger Streuobstprodukte.

Andreas Schützeberg ist beim Landschaftspflegeverband Geschäftsführer. Foto: Christian Rudnik (Archivfoto)

Der Bayerische Streuobstpakt hat sich das Ziel gesetzt, bis 2035 eine Million neue Obstbäume in Bayern zu pflanzen und Altbestände zu sichern. Im Landkreis Landsberg übernimmt der Landschaftspflegeverband die Organisation und Antragstellung für Streuobst-Neupflanzungen. "Damit soll ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt und zur Bewahrung der bäuerlichen Kulturlandschaft geleistet werden", meint Andreas Schützeberg, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes Landsberg. "Interessierte Grundstücksbesitzer können sich gerne bei uns in der Geschäftsstelle melden. Für die Neuanlage und Erhaltung von Streuobstwiesen gibt es interessante Fördermöglichkeiten."

Die Kulturlandschaft soll erhalten werden

Seit Januar 2022 ist Andreas Schützeberg Geschäftsführer des zuvor neu gegründeten Landschaftspflegeverbands Landsberg. Der Diplom-Forstwirt war früher bereits viele Jahre als Geschäftsstellenleiter im verbandlichen Naturschutz, auch im Landkreis Landsberg tätig. Im Landschaftspflegeverband haben sich Vertreter der Land- und Forstwirtschaft, des Naturschutzes und der Kommunen zusammengeschlossen, um gemeinsam etwas für den Erhalt und die Verbesserung unserer Kulturlandschaft zu erreichen. Neben vielen Verbänden mit "grünem" Hintergrund im Landkreis, sind 30 der 31 Gemeinden inklusive der Landkreis selbst, Mitglied im Landschaftspflegeverband. Auch Privatpersonen können die Naturschutzarbeit mit einer Mitgliedschaft fördern. (AZ)

