A96: Nächtliche Umleitung wegen Fahrbahn-Erneuerung

Wer nachts auf der A96 zwischen Schöffelding und Landsberg-Ost unterwegs ist, muss Mitte Oktober für zwei Nächte eine Umleitung in Kauf nehmen. Denn in Fahrtrichtung Lindau wird ein Teil der Asphaltschicht erneuert.

Die Autobahn GmbH des Bundes, Außenstelle Kempten, führt die Arbeiten in einer Nachtschicht von Montag bis Dienstag, 16. bis 17. Oktober, jeweils von 20 bis 5.30 Uhr durch. Die Erneuerung der Fahrbahndecke erfolgt auf der A96 zwischen der Anschlussstelle Schöffelding und der Anschlussstelle Landsberg-Ost in Fahrtrichtung Lindau, heißt es in einer Pressemeldung.

Der Verkehr wird bei Schöffelding ausgeleitet, auf der Umleitungsstrecke U24 zur Anschlussstelle Landsberg geführt und dort wieder auf die A96 eingeleitet. Die Arbeiten umfassen die Erneuerung der Asphaltdeckschicht auf dem rechten Fahrstreifen. Der Baubereich erstreckt sich auf 2,2 Kilometern Länge. (AZ)

