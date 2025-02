Von Landsberg nach Uganda: Die Geschichte einer Abschiebung

Nachdem er in Uganda verfolgt worden war, fand ein Mann Zuflucht im Landkreis Landsberg. Eine Bleibeperspektive hatte er aufgrund eines abgelehnten Asylantrags nicht. Im vergangenen Oktober scheiterte eine freiwillige Ausreise am Flughafen-Gate, tags darauf wurde eine Abschiebung abgebrochen. Zu groß war die Angst des heute 45-Jährigen vor einer Rückkehr nach Afrika. „Er war ein gebrochener Mensch“, sagt Stephan Krebs. Der ehrenamtliche Flüchtlingshelfer und Irmengard Stengele, Koordinatorin im Penzinger Helferkreis, wollten ihn aufbauen und eine Ausreise in ein sicheres Land organisieren. Doch sie hatten nicht genug Zeit. Im Januar musste der Geflüchtete – von zivilen Bundespolizisten begleitet – Deutschland in einem Linienflug in Richtung seines Heimatlands verlassen. Es ist ein Fall, der letztlich doch noch ein gutes Ende zu nehmen scheint.

Die Diskussionen um eine schärfere Asylpolitik prägen den Wahlkampf. Doch hinter einer Abschiebung steht immer auch ein Mensch. Das wird an dem Fall, den Stephan Krebs und Irmengard Stengele gegenüber unserer Redaktion schildern, deutlich. Zu den Ereignissen der vergangenen Monate haben sie eine Chronologie erstellt. Demnach kam der Mann aus Uganda im Mai 2022 nach Deutschland. Seinen Asylantrag lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) ab. Seit Mai 2024 war der heute 45-Jährige rechtskräftig ausreisepflichtig. Er habe keine Straftaten begangen und sich sehr angestrengt, sagt Irmengard Stengele. Der Geflüchtete besuchte einen Integrationskurs und lernte Deutsch. Ein halbes Jahr arbeitete er in einem großen Unternehmen. Eine Weiterbeschäftigung scheiterte, da die Arbeitserlaubnis abgelaufen war. Im vergangenen Jahr ließ sich der Mann dann zum Pflegeassistenten ausbilden und hatte eine Stelle in Aussicht.

Der Mann hatte große Angst vor einer Rückkehr in sein Heimatland Uganda

Und doch schwebte eine mögliche Abschiebung wie ein Damoklesschwert über ihm. An einem Morgen im Oktober vergangenen Jahres wurde er schließlich in einer Sammelunterkunft in Landsberg abgeholt und in Ausreisegewahrsam gebracht. Die Ehrenamtlichen starteten ein Crowdfunding, um eine freiwillige Ausreise zu ermöglichen und buchten einen Flug in Kenias Hauptstadt Nairobi. In das Flugzeug stieg der Mann – von Angstzuständen geplagt – jedoch nicht. Bei der geplanten Abschiebung am Tag darauf weigerte sich der Flugkapitän, ihn aufgrund seiner psychischen Verfassung zu transportieren.

Der Ugander kam für eine Nacht bei Stephan Krebs unter. Anschließend wurde er einer anderen Flüchtlingsunterkunft zugewiesen. „Er hatte Angst, in dieser Zeit war es kaum möglich, zu ihm durchzudringen“, sagt Krebs. Er und Stengele nahmen Kontakt zur Zentralen Rückkehrberatung (ZRB) in Augsburg auf. „Das Ziel war es, ein sicheres Land zu identifizieren und eine freiwillige Ausreise vorzubereiten“, sagt Stephan Krebs, der bereit war, den Mann zu begleiten. Doch diese Pläne wurden jäh durchkreuzt: Am 8. Januar wurde der 45-Jährige erneut von der Polizei abgeholt und in Sicherungshaft gebracht. Fünf Tage später erfolgte die Abschiebung in Linienflügen über Amsterdam und Kigali (Ruanda) nach Uganda.

Stephan Krebs, der Initiator der Landsberger Ukraine-Forums ist, steht mit dem 45-Jährigen weiter im Austausch. „Er ist inzwischen anonym an einem hoffentlich sicheren Ort.“ Der Fall habe viele Menschen in ihrem Umfeld bewegt, so Krebs und Stengele. Inzwischen konnten dem 45-Jährigen mehr als 3000 Euro an Spendengeldern übermittelt werden. „Er hat sich einen Hektar Land gekauft, das er bewirtschaften wird, und er wird ein neues Leben beginnen“, sagt Krebs. „Ich werde zu ihm Kontakt halten, trotzdem bin ich froh, dass ich dieses Kapitel nun schließen kann. Aus Flüchtlingshilfe wurde Entwicklungshilfe.“

2024 wurden elf Personen in Zuständigkeit des Landratsamts abgeschoben

Aufgrund der Geheimhaltungspflichten und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte könne zu konkreten Einzelfällen nicht viel mitgeteilt werden, sagt Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts. Eine Abschiebung sei jedoch „rechtlich und technisch möglich“ und auch im Einzelfall geboten gewesen. „Es gehört zu den Aufgaben der Ausländerbehörde, diese Zwangsmaßnahmen auch zu vollziehen, um geltendes Recht durchzusetzen und so auch für eine Akzeptanz des Aufenthaltsgesetzes insgesamt zu sorgen“, so Müller.

Grundsätzlich werde ausreisepflichtigen Ausländern durch das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im ablehnenden Bescheid über den Asylantrag eine Frist zur freiwilligen Ausreise eingeräumt und gleichzeitig die Abschiebung in das Heimatland angedroht. Die Frist zur freiwilligen Ausreise betrage 30 Tage, bei offensichtlich unbegründeten Asylanträgen eine Woche. Die Ausländerbehörden seien an die ausländerrechtlichen Entscheidungen des Bamf gebunden, so Müller. Ihnen obliege dementsprechend die Überwachung der freiwilligen Ausreise und die zwangsweise Aufenthaltsbeendigung. Es bestehe eine enge Zusammenarbeit mit dem Bamf, dem Landesamt für Asyl und Rückführungen, den örtlichen Polizeidienststellen, den Justizvollzugsanstalten und den Verwaltungsgerichten zusammen.

Nach Angaben des Landratsamts wurden im vergangenen Jahr elf Personen in Zuständigkeit des Landratsamts Landsberg abgeschoben, 101 weitere Personen haben das Land freiwillig verlassen. 133 vollziehbar ausreisepflichtige Personen befinden sich derzeit in Zuständigkeit des Landratsamts und 54 vollziehbar ausreisepflichtige Personen im Zuständigkeitsbereich der Zentralen Ausländerbehörde mit Wohnung im Landkreis. Diese Personen seien überwiegend im Besitz einer Duldung, so Müller.