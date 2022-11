Landkreis Landsberg

18:45 Uhr

Adventskalender aus dem Landkreis Landsberg: 24-mal Vorfreude

Plus Mit jedem Tag, der im Dezember verstreicht, steigt die Vorfreude auf Weihnachten. Adventskalender aus dem Kreis Landsberg zeigen, wie schön Warten sein kann.

Von Sandy Kesner Artikel anhören Shape

Alle Jahre wieder versüßen bunte Adventskalender – ob selbst gebastelt oder gekauft – mit jedem Tag und Türchen die Zeit bis zum Heiligen Abend. Mit 24 kleinen Geheimnissen lässt es sich am besten auf das Christkind warten. Für mich kann es in der Vorweihnachtszeit nicht genug Adventskalender geben – und diese in jeder möglichen Ausführung. Am schönsten sind aber immer noch die selbst gebastelten von meiner Mama. Auch unsere Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger freut sich bereits auf den glitzernden Adventskalender ihrer Freundin. Redakteur Oliver Wolff – auch bekannt für seinen grünen Daumen – fände einen Kalender mit Saatgut spannend, während Redakteurin Vanessa Polednia wie jedes Jahr ein schokoladengefüllter Kalender ihrer Eltern erwartet. Sekretärin Manuela Matzer-Kernich erfüllt noch vor Heiligabend Wünsche ihrer erwachsenen Kinder: Sie bekommen ebenfalls Adventskalender. Unsere Redaktion schlägt noch ein paar weitere Ideen vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

