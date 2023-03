Ärzte des Klinikums Landsberg beteiligen sich an Warnstreik

Ärztinnen und Ärzte des Klinikums Landsberg beteiligen sich am Donnerstag an einem Warnstreik. Die medizinische Versorgung ist dadurch reduziert.

Als Reaktion auf die bislang fehlende Verhandlungsbereitschaft der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) im Rahmen der aktuellen Tarifrunde ruft der Marburger Bund (MB) am Donnerstag, 30. März, alle angestellten Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern zu einem eintägigen Warnstreik mit zentraler Kundgebung am Münchner Marienplatz auf.

Diesem Aufruf werden auch Ärztinnen und Ärzte am Klinikum Landsberg folgen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Ärzte Roland Collin, Bernhard Dörr und Rolf Lembeck unterzeichnet haben. Demnach soll mit der Aktion der Forderung nach einem fairen Tarifangebot mit Ausgleich der aktuellen Inflationsentwicklung Nachdruck verliehen werden.

Geplante oder nicht dringliche Aufnahmen und Untersuchungen werden auf einen anderen Tag verschoben, heißt es in der Mitteilung. Der Klinikbetrieb wird an diesem Tag aber durch Sicherstellung eines reduzierten ärztlichen Dienstes für die Versorgung von Notfällen aufrechterhalten. Dies entspricht der Versorgung an Wochenenden und Feiertagen. (AZ)

