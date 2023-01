Eine Stunde lang Wintervögel zählen: Das steckt hinter der Aktion

Auch im Landkreis Landsberg findet wieder die „Stunde der Wintervögel“ statt. Warum es kostenloses Vogelfutter aus dem Wald gibt.

Vom 6. bis 8. Januar laden der bayerische Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) und sein bundesweiter Partner Nabu zur Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ ein. Auch für alle Vogelfreundinnen und Vogelfreunde aus dem Landkreis Landsberg gilt es dann bereits zum 18. Mal eine Stunde lang die Vögel vor dem Fenster, im Garten oder auf dem Balkon zu zählen.

Diese kleine Auszeit vom Alltag tut allen gut, heißt es in einer Pressemeldung. „Immer mehr wissenschaftliche Studien zeigen, dass die bewusste Wahrnehmung der Natur eine positive Wirkung auf unsere körperliche und mentale Gesundheit hat. Vögel beobachten entspannt. Wer sie dann noch zählt und dem LBV meldet, unterstützt unsere Arbeit zum Schutz der bayerischen Vogelwelt“, sagt Alex Klose vom LBV Landsberg.

Eine Blaumeise hängt an einem Meisenknödel. Foto: Jens Büttner, dpa

Auch wenn in der Natur Ruhe einkehrt, gibt es in der Vogelwelt noch viel zu entdecken. Einige Gartenvögel, die sich von Insekten ernähren, sind in den Süden geflogen. Doch viele treue Standvögel, wie Meisen, Sperlinge und Kleiber, trotzen dem kalten und oft futterarmen bayerischen Winter. Spechte, Amseln, Zaunkönige, Stieglitze und Baumläufer kann man ebenfalls noch entdecken. Zu ihnen gesellen sich Vögel wie Bergfinken und Erlenzeisige aus dem hohen Norden, die aufgrund einer oft dicken Schneedecke in diesen Ländern nicht mehr an Sämereien gelangen können.

In diesem Jahr könnte es weniger Betrieb am Futterhaus geben, denn ob Vögel auf Futtersuche in die Gärten kommen, hängt auch vom Nahrungsangebot in den umliegenden Wäldern ab. Dieses Jahr ist ein Mastjahr. Das bedeutet, dass Eiche, Buche, Fichte und Co. außerordentlich viele Früchte gebildet haben. „Für Waldvögel, wie Eichelhäher, Kernbeißer und Buchfink, gibt es Eicheln und Bucheckern im Überfluss, die den hungrigen Schnäbeln als energiereiche Nahrung dienen“, erklärt der LBV-Ornithologe.

Auch Distel und Nachtkerze sind Leckerbissen für Vögel

Die Fülle an Baumfrüchten kann man nutzen und natürliches Futter im Wald sammeln, um es dann den Vögeln im Garten anzubieten. „Als Vogelfutter können Samen und Früchte heimischer Bäume, wie zum Beispiel Erlenzapfen, Bucheckern, Ahornsamen und Walnüsse gesammelt werden. Bei den Sträuchern bieten sich unter anderem Haselnüsse und Hagebutten an. Auch Gräser und Stauden, wie Distel oder Nachtkerze, ergeben zusammengebunden und fest verankert einen schmackhaften Leckerbissen.

Lesen Sie dazu auch

Wer mitmachen will, beobachtet eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park und meldet die Ergebnisse dem LBV. Es wird von jeder Art die höchste Anzahl Vögel notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Die Beobachtungen können online unter www.stunde-der-wintervoegel.de bis zum 16. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 7. und 8. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800-1157-115 geschaltet. (AZ)