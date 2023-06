Aktion im Kreis Landsberg: So fühlen sich Vögel im Garten wohl

Die LBV-Kreisgruppe bewertet Gärten auf ihre Vogelfreundlichkeit. Das Interesse der Gartenbesitzer Kreis Landsberg ist groß.

Die Aktion „Vogelfreundlicher Garten“ geht auch im Landkreis Landsberg in die zweite Runde: Gemeinsam mit dem bayerischen Artenschutzzentrum im Landesamt für Umwelt zeichnen Ehrenamtliche der LBV-Kreisgruppe auch dieses Jahr private Gärten im Landkreis aus, die Vögeln und Insekten einen wertvollen Lebensraum bieten.

Es werden Privatgärten besichtigt und auf Ihre Vogelfreundlichkeit bewertet, heißt es in einer Pressemeldung der LBV-Kreisgruppe. Vier Gärten konnten heuer bereits die Auszeichnung "Vogelfreundlicher Garten" erhalten und die entsprechende Plakette an ihren Gartenzaun hängen. Wer den eigenen Garten kostenfrei bewerten lassen möchte, kann diesen unter www.vogelfreundlichergarten.de eintragen; die Gärten werden dann nach Eingang der Anmeldung besichtigt. Ein Team aus zwei Bewerterinnen und Bewertern meldet sich, um einen individuellen Termin zur Bewertung auszumachen.

Die Aktion findet im Rahmen der Kampagne "gArtenvielfalt" des Landesamts für Umwelt statt, deren Schirmherr Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ist. Bis Mitte Oktober sind die Jury-Teams ab sofort unterwegs und bewerten die angemeldeten Gärten. Um die Plakette „Vogelfreundlicher Garten“ zu erhalten, müssen Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer zeigen, dass sich Vögel und Insekten bei ihnen wohlfühlen: Neben Futter- und Nistmöglichkeiten spielt dabei auch ein naturnahes Gartenmanagement eine große Rolle.

Im vergangenen Jahr wurden im Kreis Landsberg 90 Gärten ausgezeichnet

Im Vorjahr erhielten über 1250 Gärten in ganz Bayern die Plakette „Vogelfreundlicher Garten“, davon rund 90 aus dem Landkreis Landsberg. „Die große Zahl an bereits ausgezeichneten Gärten zeigt uns, dass immer mehr Menschen ein Verständnis dafür entwickeln, wie viel Freude es macht, der Natur im eigenen Garten Raum zu geben. Wir hoffen, die Plakette inspiriert noch viele mehr zur kleinen Wildnis vor der Haustür“, so Eva Krüger, neue Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe. „Wir freuen uns ebenfalls über die Unterstützung der vielen neuen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bei der Aktion. Dass sich so viele Gartenbesitzende auch dieses Jahr wieder für eine Auszeichnung angemeldet haben, zeigt uns deutlich, mit wie viel Begeisterung sich viele Menschen für den Artenschutz im eigenen Grün einsetzen.“ (AZ)

