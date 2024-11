Alkoholkontrollen der Polizei Landsberg: Mehrere Fahrer mit hohen Werten erwischt

Am Samstag auf Sonntag führte die Polizeiinspektion Landsberg mehrere Verkehrskontrollen durch, bei denen mehrere alkoholisierte Pkw-Fahrer festgestellt wurden.

Neue Bergstraße in Landsberg: Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer wurde dort am Samstagmorgen kontrolliert und wies eine hohe Atemalkoholkonzentration auf. Ein Alkoholtest ergab Werte, die eine Blutentnahme erforderlich machten. Dem Fahrer wurde vorläufig seine Fahrerlaubnis entzogen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Am gleichen Ort und Tag wurde ein 39-jähriger Pkw-Fahrer am Abend kontrolliert. Auch er hatte Alkohol konsumiert, und der Test ergab eine hohe Atemalkoholkonzentration. Ihm wurde ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie ein Fahrverbot auferlegt.

Gegen 1.35 Uhr am Sonntag wurde am Stoffersberg in Igling ein 26-jähriger Autofahrer kontrolliert. Der Alkomatentest ergab eine hohe Atemalkoholkonzentration, die ebenfalls ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie ein Fahrverbot nach sich zog.