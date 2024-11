Allerheiligen und Allerseelen: Das beschäftigt Menschen aus der Region an den Feiertagen

Martin Rudolph leitet die Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil, ist für neun Gemeinden zuständig und mit seinem Team rund um Allerheiligen viel beschäftigt: „In unserer Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil finden am Vormittag von Allerheiligen Festgottesdienste statt. Am Allerheiligennachmittag werden von drei Priestern die Gräber auf 13 Friedhöfen gesegnet. Die Segnung der Gräber ist in allen Gemeinden verbunden mit dem Rosenkranzgebet und Andachten, die zum Teil von Priestern, zum Teil von Laien gehalten werden.“ Die Vorarbeit bestehe daher in der Gestaltung der Gottesdienste und der logistischen Planung, wer, wann, wo zum Einsatz komme.

Vanessa Polednia Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allerheiligen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allerseelen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis