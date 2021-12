Ammerseebahn: Nachteile für Pendler aus dem Kreis Landsberg

Pendler aus dem Kreis Landsberg beklagen sich über die Fahrplanänderungen bei der Ammerseebahn. Ein Anliegen wird nicht erfüllt.

Die von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) geplanten Veränderungen auf der Strecke zwischen Augsburg und Weilheim mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember haben in den Landkreisen Landsberg und Aichach-Friedberg für viel Kritik gesorgt. Nun steht der Fahrplan, und ein zentrales Anliegen der Kommunen an der Trasse zwischen Egling und Dießen ist nur in Teilen erfüllt worden.

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) plant, finanziert und kontrolliert den Regional- und S-Bahnverkehr im Auftrag des Freistaats. Weil sich wegen der Elektrifizierung die Fahrzeiten zwischen München und Buchloe ändern, stellt die BEG auch die Fahrpläne der Ammerseebahn um, damit das Umsteigen am Knotenpunkt Geltendorf weiterhin sichergestellt ist.

Damit verbunden ist allerdings, dass die letzte Abendverbindung von Augsburg in Richtung Weilheim – derzeit 0.01 Uhr – zum Teil entfällt. Damit haben die letzten ICE, die bisher um 23.39 Uhr aus Norddeutschland und um 23.52 Uhr aus Stuttgart in Augsburg ankommen, keinen Anschluss mehr.

BEG beklagt geringe Nachfrage

Wie der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko (CSU) aus Merching informiert, hat der Aufsichtsrat der BEG einem Erhalt der letzten Verbindung auf der Ammerseebahn (RB 67) ab Augsburg-Hauptbahnhof um 0.01 Uhr zugestimmt. Angesichts der bestehenden Nachfrage verkehrt dieser Zug seit dem Fahrplanwechsel in den Nächten vor Wochenend- und Feiertagen bis Egling, in den übrigen Nächten bis Mering. Eine Weiterführung bis Weilheim sei aufgrund der sehr geringen Nachfrage in den weiter südlich gelegenen Abschnitten der Ammerseebahn (Walleshausen, Geltendorf, St. Ottilien, Schondorf, Utting, Riederau, St. Alban, Dießen, Raisting) aber vorerst nicht vorgesehen.

