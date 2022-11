Polizei-Einsätze an Halloween: Von der Ruhestörung bis zum Diebstahl

Von einem Kindertrio auf Diebestour bis zu Halloween-Partys, die über die Stränge schlagen: Die Polizei hat einiges zu tun in der Nacht zum Feiertag.

Dass an Halloween gefeiert wird, ist normal. Wenn es allerdings zu lange und zu laut wird, kann das ein Fall für die Polizei werden – so in Landsberg und Eresing. Aber auch mit einem etwas ungewöhnlichen Diebstahl musste sich die Polizei am Montagnachmittag beschäftigen.

In Eresing wurde am Dienstagmorgen, gegen 1.15 Uhr, durch Anwohner eine Ruhestörung gemeldet. Die Polizeibeamten konnten daraufhin eine Party mit 70 Gästen sowie lauter Musik feststellen und ermahnten den Veranstalter zur Ruhe. Auch in Landsberg wurde gefeiert, teilt die Polizei Landsberg mit. Hier wurde um 23.10 Uhr eine überlaute Party auf einem Balkon im Landsberger Süden durch Anwohner gemeldet. Auch hier wurde der Gastgeber zur Ruhe ermahnt. Wie die Polizei weiter mitteilt, erfolgte in beiden Fällen keine Anzeige.

Kindertrio auf Diebestour in Kaufering

Bereits am Montagnachmittag wurden die Beamten zum Netto-Markt nach Kaufering gerufen. Um 14.30 Uhr wurden drei Kinder beobachtet, wie diese im Supermarkt vier Lautsprecher sowie vier Dosen eines Energy-Getränks einsteckten und mit der Ware im Wert von über 100 Euro den Markt verließen. Sie wurden daraufhin angesprochen und den verständigten Polizeibeamten übergeben. Diese, so die Polizei in ihrem Pressebericht, informierten die Eltern.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Unter dem Einfluss von Drogen war ein junger Mann aus Landsberg in der Nacht auf Dienstag unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen gegen 2.15 Uhr in der Iglinger Straße in Landsberg bei zwei 20-jährigen Landsbergern eine Kleinstmenge Betäubungsmittel aufgefunden, nachdem starker Marihuanageruch aus dem Fahrzeug gedrungen war. Der Fahrer des Pkw saß zudem unter dem Einfluss von Marihuana und Amphetamin am Steuer. Die Polizeibeamten beschlagnahmten das Rauschgift, der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Eine verhältnismäßig ruhige Nacht in Oberbayern

Insgesamt trotzdem eine verhältnismäßig ruhige Nacht auf den Feiertag Allerheiligen meldeten die Dienststellen im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Das Einsatzaufkommen in der Halloweennacht war vergleichbar mit anderen Nächten am Wochenende. Insgesamt rückten die Beamtinnen und Beamten in Oberbayern Nord zu 376 Einsätzen aus. Dabei wurden sie zu 59 Ruhestörungen gerufen. In 18 Fällen wurden Sachbeschädigungen mit einer Schadenshöhe von insgesamt rund 8400 Euro aufgenommen. Zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kam es 16-mal, dabei wurden 15 Personen verletzt. In der teilweise sehr nebligen Nacht wurden 38 Verkehrsunfälle aufgenommen. Vier Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer. Es entstand Sachschaden von rund 114.000 Euro.

Lesen Sie dazu auch