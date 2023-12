Landkreis Landsberg

06:00 Uhr

An Heiligabend bleiben die meisten Gaststätten dicht

Auch das Anfang Dezember eröffnete Restaurant "Nostos" in der Schwaighofsiedlung in Landsberg hat an Heiligabend geschlossen, dafür aber an den Feiertagen geöffnet.

Plus Essengehen an den Feiertagen ist beliebt. Doch wie meistern die Gastronomiebetriebe im Landkreis Landsberg die Herausforderung?

Wer schätzt es nicht, sich mit einem besonderen Menü an den Festtagen verwöhnen zu lassen, ohne sich selbst um Kochen und Dekoration kümmern zu müssen? An den Feiertagen essen zu gehen oder mit einem extravaganten Silvester-Menü ins Neue Jahr hineinzufeiern, ist äußerst beliebt. Für die Gastronomie beginnt damit aber auch eine besonders herausfordernde Zeit. Unsere Redaktion hat sich mit Gastronomen aus dem Landkreis Landsberg unterhalten, wie sie es schaffen, diese Zeit zu meistern.

Über die Feiertage zu öffnen, bedeutet für die Mitarbeitenden in der Gastronomie, dass sich die Weihnachtsfeierlichkeiten auf den 24. Dezember beschränken müssen. Ab 25. müssen sie mit ganzer Kraft in den Startlöchern stehen, denn in dieser Zeit werden alle Hände gebraucht. Personal ist knapp in der Gastronomie und viele fürchten, dass sich die Zeiten im neuen Jahr durch steigende Preise noch einmal verschlechtern werden. Die dann wieder geltende 19-prozentige Mehrwertsteuer, Preissteigerungen bei Energie und durch die Anhebung der Lkw-Maut auch bei Waren werde sich negativ auf die Gastronomie auswirken, so der allgemeine Tenor.

