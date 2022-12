Anbindehaltung: Peta zeigt Betrieb im Landkreis Landsberg an

Vielleicht sollten die Mitglieder von Peta mal eine gewisse Zeit so richtig Stallarbeit verrichten, um einen Einblick in die Arbeit der Landwirte zu bekommen. Dann können sie immer noch Anzeigen in die Wege leiten. Ich bin kein Befürworter von Massentierhaltung, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht angenehm ist, in einem geschlossenen Stall einem ausgewachsenen Bullen Auge in Auge gegenüberzustehen.

