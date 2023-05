Landkreis Landsberg

Angst und Mobbing: Landkreis startet Hilfsprojekt an Gymnasien

Plus Auch an den Gymnasien im Kreis Landsberg benötigen immer mehr Schüler psychologische Hilfe. Wie Schulleiter die Situation schildern.

Die Situation hat sich mit der Corona-Pandemie nur verschärft. Immer mehr Schülerinnen und Schüler benötigen psychologische Hilfe, weil sie Angst davor haben, in die Schule zu gehen, Depressionen haben, gemobbt werden oder mit Problemen im familiären Umfeld nicht klarkommen. Betroffen sind nicht nur sozial benachteiligte Kinder und nicht nur Kinder und Jugendliche einer bestimmten Schulform. Dennoch fördert der Freistaat Jugendsozialarbeit zwar an Grund-, Mittel- und Realschulen, aber nicht an Gymnasien. Der Landkreis Landsberg geht deswegen jetzt einen anderen Weg.

Jugendsozialarbeit ist die wohl intensivste Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Sie richtet sich an junge Menschen mit sozialen und erzieherischen Problemen. An einer Schule kann die Jugendhilfe so frühzeitig und nachhaltig tätig werden. Das sozialpädagogische Fachpersonal unterstützt dabei die Lehrer an den Schulen. Denn die sollen schließlich unterrichten und nicht für die Erziehung der Kinder Sorge tragen. Ein Beispiel: Drei Buben geraten in der Pause in einen Streit. Im Unterricht geht es weiter. Würde die Lehrerin versuchen zu schlichten, ist dies nicht in fünf Minuten erledigt und nicht an Unterricht zu denken. So wird einfach die Sozialpädagogin zu Hilfe gerufen. Sie spricht mit den Schülern, einzeln, in Gruppen oder in der Klasse. Welche Kinder und Jugendlichen sollen mit der Jugendsozialarbeit unterstützt werden? Jene, die sich der Schule verweigern, die aggressiv und gewaltbereit auftreten, aber auch jene, die sich zurückziehen. Bei vielen von ihnen gebe es erhebliche erzieherische, psychosoziale und familiäre Probleme.

