Apotheken im Landkreis Landsberg warnen vor Engpässen über die Feiertage

Die Apothekerinnen und Apotheker im Landkreis Landsberg empfehlen, die Hausapotheke rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen zu überprüfen und fehlende Arzneimittel oder Verbandsmaterial aufzufüllen. Außerdem sollten gerade ältere Menschen und chronisch kranke Patientinnen und Patienten rechtzeitig daran denken, sich vom Arzt alle notwendigen Medikamente verschreiben zu lassen.

Apotheker gibt Tipps: Das gehört in die Hausapotheke

Apotheker Marc Schmid, Pressesprecher der Apotheker im Landkreis: „Wer über Weihnachten dringend wichtige Medikamente benötigt, kann sich auf die Notdienstapotheken im Landkreis verlassen. Aber Apotheker dürfen auch an Feiertagen verschreibungspflichtige Medikamente nur gegen Rezept abgeben.“ Um für die gängigsten häuslichen Notfälle gerüstet zu sein, sollte die „Weihnachtsapotheke“ zusätzlich zu individuell benötigten Arzneimitteln Folgendes enthalten:

Ein Schmerzmedikament und Medizin gegen einfache Erkältungskrankheiten wie Hustensaft, Nasenspray und Schleimlöser. Oft sind Mittel gegen Verdauungsprobleme wichtig: Ratsam ist es, insbesondere Präparate gegen Sodbrennen, Verstopfungen, Blähungen und Bauchschmerzen parat zu haben.

Zudem benötigt man im Notfall Verbandmaterial wie Kompressen oder elastische Binden. An Hilfsmitteln sind eine Verbandsschere und Verbandsklammern empfehlenswert. Für kleinere Wunden dürfen Pflaster-Strips oder ein Wundschnellverband nicht fehlen. Ein Wundgel ist sinnvoll bei leichten Verbrennungen, auch ein Desinfektionsmittel sollte nicht fehlen.

Fieberthermometer, Gummihandschuhe und eine Pinzette gehören ebenfalls in die Hausapotheke . Schließlich sind eine Erste-Hilfe-Anleitung und Notfallnummern für den Ernstfall unverzichtbar.

An den Weihnachtstagen können sich Patientinnen und Patienten die jeweils nächstgelegene Notdienstapotheke über die mobile Notdienstnummer 22833 ansagen lassen (maximal 69 Cent/Min). Außerdem lässt sich die nächste Apotheke im Internet über www.blak.de oder mithilfe der kostenlosen Festnetznummer 0800/0022833 finden. Marc Schmid empfiehlt, eine der Service-Nummern im Telefon abzuspeichern: „Dann ist man im Fall des Falles immer auf der sicheren Seite!“ Auch das Landsberger Tagblatt informiert auf seiner Serviceseite über den Apothekennotdienst. In jedem Apothekenschaufenster hängt zudem eine Liste der nächsten dienstbereiten Apotheken aus, heißt es in der Pressemeldung. (AZ)

