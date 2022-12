Landkreis Landsberg

Arbeiten an Silvester: "Es sind genau diese Tage, auf die es ankommt"

Stefanie Riepe ist im Landsberger Restaurant Waitzingers beschäftigt. An Silvester arbeitet sie gerne.

Plus Viele Menschen im Kreis Landsberg arbeiten an Silvester, anstatt zu feiern. Besonders in der Gastronomie oder im Klinikum kann zum Jahreswechsel viel los sein.

Viele Menschen im Landkreis Landsberg legen Wert darauf, mit der Familie oder engen Freunden in das neue Jahr zu starten. Doch für manche geht das arbeitsbedingt nicht. Gegenüber unserer Redaktion erklärt Stefanie Riepe, die im Landsberger Restaurant Waitzingers beschäftigt ist, warum ihr das überhaupt nichts ausmacht und sie an Silvester gerne im Dienst ist. Im Klinikum und bei den Notärzten ist die Personalsituation angespannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

