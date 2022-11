Arbeitslosenquote im Kreis Landsberg geht leicht zurück

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Landsberg liegt bei 2,3 Prozent. Viele Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt.

Im Landkreis Landsberg waren im Oktober 1526 Personen arbeitslos – und damit 236 weniger als im Vormonat. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit Weilheim hervor. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 2,3 Prozent (2,6 Prozent im September), vor einem Jahr belief sie sich auf 2,4 Prozent.

Laut dem Bericht waren im Oktober im Bezirk Landsberg 769 Männer und 757 Frauen arbeitslos. Es meldeten sich insgesamt 444 Personen neu oder erneut arbeitslos. Außerdem haben sich 684 Männer und Frauen wieder aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet. 214 Arbeitsstellen wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur Landsberg neu als offen gemeldet. Dies führt zu einem Bestand von 1505 freien Arbeitsstellen in der Region Landsberg.

Auch im gesamten Agenturbezirk sinkt die Arbeitslosenquote

Für Oktober verzeichnet der Agenturbezirk Weilheim insgesamt eine Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent, was einen Rückgang um 0,2 Prozentpunkte bedeutet. Was Michael Legrand, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Weilheim, durchaus Sorge bereitet, ist der anwachsende Stellenüberhang am Ausbildungsmarkt und eine hohe Anzahl an unbesetzten Ausbildungsstellen in der Oktoberstatistik. "Zu Beginn des Berichtsjahres hatten wir statistisch gesehen noch 1,3 gemeldete Berufsausbildungsstellen je Bewerber beziehungsweise Bewerberin, nun am Ende müssen wir 13,5 unbesetzte Berufsausbildungsstellen je unversorgtem gemeldeten Jugendlichen verzeichnen. Das sagt uns, dass sich immer mehr geeigneten junge Menschen gegen eine duale Ausbildung entscheiden und somit Jahr für Jahr mehr Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben."

Auch wenn momentan die Auszubildendenzahlen wieder stiegen und der Negativtrend gebrochen scheint, gelte es weiterhin, Strategien zu entwickeln, um möglichst vielen Jugendlichen zu einer abgeschlossenen Berufsausbildung zu verhelfen. (AZ)

