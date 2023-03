Arbeitslosenquote im Kreis Landsberg sinkt leicht

Die Arbeitslosenquote im Kreis Landsberg liegt bei 2,6 Prozent. Früher als erwartet gibt es eine Frühjahrsbelebung.

Im Landkreis Landsberg waren im März weniger Menschen arbeitslos als im Vormonat. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit Weilheim hervor.

Demnach ist die Arbeitslosigkeit auf 1718 Personen gesunken (Februar: 1834). Die Arbeitslosenquote lag damit bei 2,6 Prozent (2,7 Prozent im Vormonat), vor genau einem Jahr belief sie sich auf 2,4 Prozent. Laut der Agentur für Arbeit waren im März im Bezirk Landsberg 954 Männer und 764 Frauen arbeitslos. Es meldeten sich insgesamt 454 Personen neu oder erneut arbeitslos und 570 Männer und Frauen wieder aus der Arbeitslosigkeit ab. 213 Arbeitsstellen wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur Landsberg neu als offen gemeldet, was zu einem Bestand von 1312 freien Arbeitsstellen in der Region Landsberg führt.

Frühjahrsbelebung stellt sich früher ein als erwartet

Der gesamte Agenturbezirk Weilheim verzeichnete im März eine Arbeitslosenquote von 3 Prozent, die damit um 0,2 Prozent gesunken ist. Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2022 fällt sie jedoch um 0,4 Prozentpunkte höher aus.

Die Agentur für Arbeit Weilheim resümiert, dass die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt sich früher einstellt als erwartet, was einerseits an den milden Witterungsbedingungen und damit guten Umständen in den Außenberufen liege. Andererseits gebe es eine Erscheinung, die sich typischerweise zeige, wenn der Arbeitsmarkt mit externen, vorübergehenden Bedrohungen konfrontiert werde. „Vor allem in Zeiten von konjunkturellen Schwächephasen und der gestiegenen Verknappung von Arbeitskräften versuchen die Unternehmen, allen Widrigkeiten zum Trotz, ihre Beschäftigten zu halten. Das schafft eine grundsätzliche Stabilität der Arbeitsmarktbedingungen und lässt uns dämpfende Effekte der letzten Krisenjahre, den wirtschaftlichen Schock aufgrund der Kriegswirren und die Energiekrise besser verkraften“, erläutert Michael Legrand, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Weilheim. (AZ)

Lesen Sie dazu auch