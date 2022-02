Attacke gegen Ehefrau: Mann aus dem Kreis Landsberg wird verurteilt

Plus Ein 60-Jähriger aus dem Kreis Landsberg schlägt den Kopf seiner Noch-Ehefrau gegen einen Sicherungskasten. Vor Gericht schildert der ehemalige Fahrschulbetreiber seine schwierige private Situation.

Es ist ein Fall, der im Landkreis Landsberg für eine Menge Gesprächsstoff sorgt: Im vergangenen Jahr bildete eine alteingesessene Fahrschule plötzlich nicht mehr aus – der Betreiber hatte sich ins Ausland abgesetzt (LT berichtete). Nun ist der Mann wieder da und musste sich wegen eines Delikts, das rein gar nichts mit seiner Firma zu tun hat, vor dem Amtsgericht verantworten. Der heute 60-Jährige soll laut Anklage seine Noch-Ehefrau im März 2021 übel beleidigt, bedroht und ihren Kopf mehrmals gegen einen Sicherungskasten gestoßen haben. Das Opfer stand wegen eines Drogendelikts kürzlich selbst vor Gericht und muss wohl eine Haftstrafe antreten.