Landkreis Landsberg

vor 29 Min.

Auch für die Schulweghelfer enden die Ferien

Plus Rund 350 Frauen und Männer kümmern sich im Kreis Landsberg um die Sicherheit der Kinder. Nach einem Jahr Pause auch wieder in Rott.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Nicht nur für die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte enden am Dienstag die Ferien, auch für rund 350 Frauen und Männer aus dem Landkreis Landsberg, die am Morgen als Schulweghelfer im Einsatz sind. Sie sorgen dafür, dass nicht nur die Erstklässler sicher zur Schule kommen und an gefährlichen Übergängen nichts passiert. In den vergangenen Jahren war es zunehmend schwieriger geworden, Ehrenamtliche für diese wichtige Aufgabe zu finden. Doch heuer deutet sich ein Gegentrend an. Bestes Beispiel ist Rott. Dort gab es im vergangenen Jahr keinen Schulweghelferdienst, jetzt sind dort zehn Frauen und Männer wieder für die Kinder da.

Der Übergang an der Grund- und Mittelschule Rott. Dort sind jetzt wieder Schulweghelfer im Einsatz. Foto: Christian Rudnik

In der Regel sind Schulweghelfer jede oder alle zwei Wochen für 30 bis 45 Minuten an einem Überweg, um auf die Sicherheit zu achten. Diese Aufgabe ist nicht nur etwas für Eltern, sondern auch für Großeltern oder Rentner, sagt Marcus Kühl, der bei der Landsberger Polizei als Jugendverkehrserzieher mit einem Kollegen auch für die Schulweghelfer zuständig ist. Der Schulweghelfer soll den Kindern eigentlich nur dabei helfen, sicher über einen Zebrastreifen oder einen Überweg zu kommen, und übernehme dabei keinerlei Verantwortung und dürfe auch nicht regulierend in den Straßenverkehr eingreifen. Sollte etwa ein Unfall passieren, sei der Schulweghelfer über die jeweilige Gemeinde versichert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen